Prévisions météo en Algérie ce 2 juillet : pluies et orages attendus dans plusieurs régions !

Malgré une chaleur estivale toujours bien présente, plusieurs régions du pays pourraient connaître une dégradation des conditions météorologiques ce mercredi 2 juillet. Entre averses et orages, le temps s’annonce instable dans une large partie du territoire, du nord jusqu’au sud du pays.

Selon les prévisions de l’Office National de la Météorologie (ONM), des cellules orageuses pourraient se développer dans plusieurs wilayas, notamment celles du centre, de l’est et de l’extrême sud. Météo Algérie a ainsi émis une alerte de niveau jaune pour pluie et orage, concernant pas moins de 28 wilayas.

Les wilayas concernées par cet avis de vigilance incluent : Souk-Ahras, In-Guezzam, Laghouat, Bordj Bou Arreridj, Béjaïa, M’Sila, Bordj Badji Mokhtar, Tiaret, Mila, Oum El Bouaghi, Tébessa, Guelma, Tizi Ouzou, Batna, Sétif, Djelfa, Constantine, Skikda, El M’Ghair, Jijel, Khenchela, Médéa, Biskra, Bouira et Ouled Djellal.

Météo Algérie : quel temps prévoir ce mercredi 2 juillet ?

Par ailleurs, malgré cette perturbation orageuse, la chaleur persiste dans certaines régions du sud, particulièrement le long de la frontière algéro-malienne, vers le Sahara central et la région de Tindouf, où des températures élevées continueront de sévir.

Dans ce contexte météorologique contrasté, il est important de faire preuve de prudence, notamment dans les zones à risque de pluies ou de mauvaises visibilités causées par les orages. Il est recommandé de consulter régulièrement les bulletins de Météo Algérie, de limiter les déplacements en cas de forte dégradation et de se protéger des coups de chaleur.

Canicule : 4 dangers méconnus pour votre santé en période de fortes chaleurs !

L’été s’installe sous haute température et avec lui, une succession de vagues de chaleur continue de frapper plusieurs régions du pays. Cette semaine encore, les thermomètres grimpent au-delà des 40 °C, exposant la population à des risques sanitaires bien réels.

En Algérie, les étés se montrent de plus en plus longs, chauds et extrêmes. Et si tout le monde peut ressentir les effets de la canicule, certaines catégories demeurent bien plus vulnérables, à l’instar des personnes âgées, des enfants en bas âge, mais aussi des travailleurs en extérieur et des malades chroniques ou encore des personnes sous traitement médicamenteux.

Pour mieux affronter cette chaleur étouffante, il est essentiel de comprendre les risques. Voici quatre effets majeurs des vagues de chaleur sur la santé :

1. Épuisement thermique et insolation : le corps en alerte

Lorsque la chaleur devient intense, l’organisme peine à maintenir sa température interne. La transpiration excessive provoque une perte importante d’eau et de sels minéraux. Résultat, épuisement par la chaleur, caractérisé par des maux de tête, des vertiges, une grande fatigue et parfois des nausées.

Si ces symptômes ne disparaissent pas rapidement avec de l’eau fraîche et du repos à l’ombre, l’épuisement peut évoluer en insolation, une urgence médicale. Ce stade critique se manifeste par une fièvre élevée, un rythme cardiaque rapide, des troubles de la conscience, voire une perte de connaissance ou des convulsions.

2. Maladies chroniques aggravées par la chaleur

Lors des épisodes caniculaires, le corps redouble d’efforts pour se refroidir. Les reins et le cœur tournent à plein régime. Pour les personnes atteintes de maladies chroniques (cardiaques, diabétiques, asthmatiques…), cet effort supplémentaire peut devenir dangereux. Une simple journée trop chaude suffit à déséquilibrer leur état de santé.

L’OMS rappelle d’ailleurs que le stress thermique figure parmi les premières causes de décès liées à la météo. Avec le vieillissement de la population et la hausse des pathologies chroniques, le risque s’annonce plus fort dans les années à venir.

3. Pollution de l’air : un cocktail toxique aggravé

Les vagues de chaleur favorisent la formation d’ozone au sol et amplifient les incendies de forêt, dégradant la qualité de l’air. Dans certaines zones, la chaleur agit comme un couvercle, retenant les polluants et rendant l’atmosphère irrespirable.

Ce « mélange mortel », comme l’appellent certains climatologues européens, aggrave les affections respiratoires existantes (comme l’asthme) et augmente le risque de maladies cardiovasculaires, notamment en rendant le sang plus visqueux.

4. Santé mentale : un impact souvent invisible

On parle rarement de l’impact psychologique de la chaleur. Pourtant, plusieurs études ont établi un lien entre températures extrêmes et troubles mentaux. Irritabilité, stress, troubles du sommeil, anxiété… Les pics de chaleur affectent le moral, notamment chez les personnes souffrant déjà de pathologies psychiatriques.

Selon une étude publiée en 2023, la combinaison d’un sommeil perturbé, de douleurs physiques et de stress thermique crée un terrain propice à la détresse psychologique. Un aspect à ne pas négliger, surtout lors d’épisodes prolongés.