Prévisions météo du week-end en Algérie : pluies orageuses prévues dans ces régions ce 26 septembre

Une météo instable s’annonce en Algérie pour ce dernier week-end de septembre. Entre averses orageuses, passages nuageux et pics de chaleur au Sud, les contrastes seront marqués d’une région à l’autre. L’Office National de la Météorologie (ONM) a d’ailleurs publié un bulletin météo spécial (BMS), plaçant plusieurs wilayas en vigilance orange pour de fortes pluies.

Les habitants des régions de l’Ouest et du Centre-Ouest débuteront la journée de vendredi sous un léger brouillard, accompagné de nuages épars. Le ciel se dégagera progressivement pour laisser place à un temps globalement ensoleillé, parfois voilé. Cependant, la stabilité ne sera que temporaire, dans l’après-midi et la soirée, des foyers orageux isolés pourraient se former sur les hauts plateaux et les régions intérieures, apportant localement des pluies faibles, mais soudaines.

Le temps s’annonce plus agité à l’Est du pays. Les prévisions annoncent des passages nuageux localement denses avec des averses orageuses parfois intenses. Ces pluies, susceptibles d’être accompagnées de chutes de grêle, pourraient s’avérer particulièrement abondantes dans certaines wilayas. L’activité orageuse devrait toutefois s’atténuer en début de soirée, offrant un répit aux habitants après une journée humide et agitée.

Au Nord Sahara et dans les régions des Oasis, des nuages se formeront à partir de l’après-midi de samedi, donnant lieu à des averses orageuses éparses. Pour le reste des régions sahariennes, le ciel restera globalement dégagé, parfois voilé, laissant la chaleur dominer.

Températures contrastées entre le Nord et le Sud

Les écarts de températures resteront marqués entre le Nord et le Sud du pays. Sur les régions côtières, les températures maximales oscilleront entre 25 et 29 °C, tandis que les régions intérieures enregistreront des valeurs comprises entre 19 et 30 °C. Plus au Sud, la chaleur persistera avec des températures pouvant atteindre 44 °C en journée, pour des minimales avoisinant les 25 °C.

BMS – Météo Algérie : pluies abondantes attendues sur plusieurs wilayas

Parallèlement aux prévisions générales, l’ONM a émis un bulletin météo spécial de niveau orange, en vigueur jusqu’à vendredi midi. Ce BMS annonce des pluies parfois orageuses, accompagnées localement de chutes de grêle et de rafales de vent. Cette alerte de niveau 2 concerne les wilayas de M’Sila, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Batna et le Nord de Biskra. Les cumuls de pluie y varieront entre 30 et 50 mm, avec des pointes pouvant dépasser 60 mm.

En outre, les prévisions de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont également placé en vigilance jaune « orages » plusieurs wilayas, parmi lesquelles Sidi-Bel-Abbès, El-Oued, Tissemsilt, Laghouat, Touggourt, Tiaret, Oum-El-Bouaghi, Tébessa, Annaba, Tlemcen, El-Bayadh, El-M’Ghair, Khenchela, Aïn-Defla, Médéa, El-Tarf, Saïda, Naâma, Boumerdès, Ouled Djellal et Blida.