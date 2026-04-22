Prévisions météo du 22 avril : retour de la pluie et des orages, voici les wilayas en alerte

Le printemps continue d’imposer son rythme sur une grande partie du territoire national. Ce mercredi 22 avril, la météo offre encore des conditions globalement agréables, dominées par un ciel souvent dégagé et des températures douces. Une stabilité appréciable, qui s’inscrit dans la continuité des derniers jours.

Cette accalmie reste toutefois relative. Des passages nuageux traversent plusieurs régions de l’intérieur et du sud, avec à la clé quelques pluies locales. Ces épisodes restent ponctuels, mais ils traduisent déjà une évolution progressive de la situation atmosphérique.

À LIRE AUSSI : Météo Algérie : hausse des températures ce mardi 21 avril, plusieurs wilayas en alerte

Dans ce contexte, les services de Météo Algérie placent plusieurs wilayas en vigilance jaune pour pluie et orages. Sidi Bel Abbès, Bordj Bou Arreridj, M’sila, Tiaret, Mila, Tamanrasset, Tébessa, Batna, Tindouf, Sétif, Djanet, Aïn Témouchent, Djelfa, Illizi, Tlemcen, Khenchela, Médéa, Saïda, Bouira, Mascara et Ouled Djellal figurent parmi les régions concernées par cette alerte de niveau 1.

Derrière cette apparente stabilité, la météo prépare un basculement plus marqué. Les modèles numériques de prévision annoncent en effet un changement notable de la situation à partir de vendredi sur l’ensemble des régions nord du pays. Une dépression atmosphérique en provenance de l’ouest devrait s’installer progressivement, apportant avec elle des pluies soutenues, parfois orageuses, et localement accompagnées de chutes de grêle. Ce type de configuration annonce un retour à des conditions plus instables, loin du calme observé en milieu de semaine.

Une perturbation météorologique qui progressera d’ouest en est

Le scénario se précise au fil des prévisions. La dégradation débutera par les régions de l’ouest, les Hauts Plateaux et les Aurès dès vendredi. Le ciel se couvrira rapidement, laissant place à des précipitations qui pourraient s’intensifier par moments. Samedi, la perturbation gagnera les régions du centre, avant d’atteindre l’est du pays dimanche.

Cette progression classique d’ouest en est s’accompagnera de cumuls de pluie parfois importants, notamment sur les zones intérieures de l’ouest et du centre. Dans certaines régions, les précipitations pourraient s’accompagner d’orages et de chutes de grêle, renforçant localement l’intensité des phénomènes.

À LIRE AUSSI : Intempéries en Algérie : voici les routes toujours bloquées à la circulation ce jeudi 16 avril

Baisse des températures et conditions au sud

Ce changement de régime ne se limitera pas aux précipitations. Les températures amorceront également une baisse notable sur l’ensemble des régions nord. L’arrivée de cette dépression viendra casser la douceur printanière observée ces derniers jours. En revanche, les régions du sud conserveront un temps globalement stable et ensoleillé. Les températures y resteront proches des normales de saison, sans variation marquée à court terme.

Ce mercredi s’inscrit donc comme une journée charnière. Le calme relatif observé actuellement masque une évolution rapide vers des conditions plus instables. Entre les premières pluies localisées et l’arrivée imminente d’une perturbation plus structurée, la météo amorce une transition nette.

À LIRE AUSSI : Météo Algérie : un dimanche 19 avril ensoleillé, mais des vents violents persistent dans ces wilayas