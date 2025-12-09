Un marché de Noël s’installe au cœur de la capitale

Un marché de Noël a récemment été ouvert au sein de l’Église anglicane épiscopale de la Sainte-Trinité, située à Alger. L’événement, organisé dans l’enceinte du lieu de culte, a été mis en lumière par plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, attirant rapidement l’attention d’un large public.

Les images partagées montrent un espace décoré aux couleurs de Noël, avec des sapins ornés, des guirlandes lumineuses et plusieurs stands installés dans la cour de l’église. Les visiteurs pouvaient y découvrir des figurines, des boules de Noël et différents objets de décoration.

Une ambiance festive et des stands variés

D’autres stands proposaient des produits alimentaires tels que des fromages et des confitures. Des costumes de Père Noël étaient également visibles, tandis qu’un mini-concert improvisé apportait une animation musicale à l’événement. Des activités destinées aux enfants faisaient aussi partie du programme.

La diffusion des vidéos a rapidement suscité de nombreuses réactions en ligne. Les commentaires des internautes reflètent une grande diversité de points de vue. Certains ont exprimé leur étonnement face à l’organisation d’un marché de Noël à Alger, tandis que d’autres ont simplement réagi à l’aspect esthétique des décorations et à l’ambiance conviviale observée sur les images.

À LIRE AUSSI : La météo en Algérie ce mardi 9 décembre : pluies et orages persistants dans ces wilayas !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ⵙⵓⴼⵢⵏ (@sofianeabraz)

Dans les espaces de commentaires, plusieurs internautes ont partagé des opinions différentes, allant de la curiosité à l’interrogation, en passant par des messages appelant au respect des pratiques religieuses. D’autres se sont intéressés au caractère culturel et festif de l’événement, sans prendre position particulière. Cette diversité de réactions illustre la pluralité des sensibilités présentes à l’intérieur de la société algérienne.

Un événement largement commenté sur les réseaux sociaux

Bien que leur nombre soit limité, les chrétiens algériens continuent de célébrer leurs fêtes religieuses et leurs traditions. Le marché de Noël organisé à l’église de la Sainte-Trinité s’inscrit dans cette continuité. Pour les fidèles, il s’agit avant tout d’un moment de partage, de rencontre et de convivialité, à l’approche des fêtes de fin d’année.

À LIRE AUSSI : Automobile : Stellantis lance la fabrication locale de plaquettes de frein avec Ikam Algérie

C’est la première fois qu’un marché de Noël organisé en Algérie génère un tel écho sur les réseaux sociaux. En quelques heures, les images ont été largement relayées, faisant de cet événement local un sujet de discussion à l’échelle nationale, sans qu’aucun incident ne soit officiellement signalé.