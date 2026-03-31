Plusieurs accords signés entre l’Algérie et la Serbie pour renforcer la coopération

La visite de travail du Premier ministre serbe, Milos Vucevic, à Alger a été marquée par la signature de plusieurs accords de coopération stratégiques. Entre héritage historique et ambitions économiques, les deux nations affichent une volonté commune de dynamiser leurs échanges.

Accueilli lundi soir à l’aéroport international Houari Boumédiène par son homologue algérien, Sifi Ghrieb, le chef du gouvernement serbe a entamé une visite de haut niveau placée sous le signe du renforcement des liens bilatéraux. Les discussions, qui se sont tenues au Palais du Gouvernement, ont abouti à la signature de conventions touchant divers secteurs clés.

Une diplomatie ancrée dans l’histoire

Lors des entretiens, le Premier ministre serbe a tenu à rappeler la profondeur des relations entre les deux pays, dont les racines remontent à l’époque de la Révolution algérienne. Ce socle historique sert aujourd’hui de tremplin pour une coopération moderne.

« Notre volonté est claire : réactiver tous les leviers de coopération, à commencer par la Grande Commission Mixte, pour explorer de nouveaux gisements de croissance dans les domaines économique et commercial », a déclaré le Premier ministre serbe.

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Cap sur l’investissement et le commerce

De son côté, le Premier ministre algérien a plaidé pour une accélération des efforts visant à hisser la coopération économique au niveau de l’excellence des relations politiques. Il a notamment invité les opérateurs serbes à saisir les opportunités offertes par le nouveau climat des affaires en Algérie, porté par des réformes structurelles incitatives pour l’investissement étranger.

Les deux parties se sont accordées sur la nécessité de stimuler les investissements croisés et de doper le volume des échanges commerciaux, encore en deçà des capacités réelles des deux économies.

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Une convergence de vues sur la scène internationale

Au-delà de l’économie, la rencontre a permis de réaffirmer une parfaite convergence de vues sur les dossiers régionaux et internationaux. Alger et Belgrade ont réitéré leur attachement indéfectible à la légalité internationale, au respect de la souveraineté des États, ainsi qu’aux résolutions des Nations Unies, garantes de la paix et de la stabilité mondiale.

Cette visite, conclue par une entente mutuelle sur le renforcement de la coordination diplomatique, marque une étape décisive dans le rapprochement entre l’Algérie et la Serbie, deux partenaires historiques décidés à construire un avenir commun tourné vers le développement.

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