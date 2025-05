Pluies persistantes dans plusieurs régions : quelle météo faut-il prévoir ce dimanche 11 mai ?

Ce début de semaine s’ouvre sous le signe d’une instabilité météorologique marquée dans plusieurs régions du pays. Ce dimanche 11 mai, les conditions climatiques se dégradent davantage, avec des averses orageuses persistantes, des vents puissants et un mercure qui joue aux montagnes russes.

Dans un bulletin d’alerte de niveau 1, les services de Météo Algérie ont mis en garde contre des pluies orageuses qui frapperont la majorité des wilayas du nord, tout en s’étendant à certaines wilayas du sud.

Cette alerte de couleur jaune place en vigilance les wilayas de Souk Ahras, Guelma, Constantine, Sétif, Bordj Bou Arreridj, Tébessa, Oum El Bouaghi, Khenchela, Batna, M’sila, Bouira, Blida, Tipaza, Aïn Defla et Médéa. Mais aussi Tissemsilt, Djelfa, Laghouat, Touggourt, Ghardaïa, Saïda, Sidi Bel Abbès, Tlemcen, Naâma, El Bayadh, El Meniaa et Béni Abbès.

Dans ces wilayas, les précipitations s’annoncent parfois intenses et accompagnées d’orages, pouvant rendre les déplacements routiers potentiellement dangereux. Il est donc important de faire preuve de prudence, particulièrement sur les routes.

Alerte météo en Algérie : vents violents et vents de sable attendus ce dimanche !

Par ailleurs, plusieurs régions du sud s’apprêtent à faire face à des vents violents, soulevant des nuages de sable réduisant considérablement la visibilité. Les wilayas de Ouargla et Timimoun, déjà placées en vigilance jaune pour des risques de vents violents et de vents de sable, verront ce phénomène s’étendre à Béchar, El Oued, Touggourt, Ghardaïa, El Meniaa et El Bayadh.

Ce cocktail météorologique rend la prudence indispensable, aussi bien pour les automobilistes que pour les habitants des régions exposées. La situation reste évolutive, les citoyens doivent suivre régulièrement les mises à jour des bulletins de Météo Algérie.

Changements climatiques : des variations de température de plus en plus brutales !

Le réchauffement climatique ne se contente pas d’intensifier les vagues de chaleur ou de froid. Il accélère également la fréquence des variations brutales de température, ces passages soudains du chaud au froid, ou l’inverse, perturbent les écosystèmes, menacent les récoltes et fragilisent les infrastructures.

Selon une étude internationale publiée dans Nature Communications, ces fluctuations rapides, qui surviennent en quelques jours à peine, gagnent du terrain partout sur la planète. Depuis 1961, plus de 60 % des régions analysées ont vu ces événements se multiplier. Le phénomène touche particulièrement l’Europe de l’Ouest, l’Amérique du Sud, certaines zones d’Afrique et une large partie de l’Asie.

Ces sautes de température, aussi imprévisibles que violentes, laissent peu de répit aux populations et à la biodiversité. En avril 2021, par exemple, une vague de froid soudaine a décimé des cultures dans plusieurs pays européens. Un an plus tôt, les Rocheuses américaines passaient, en l’espace d’une journée, d’une canicule écrasante à des chutes de neige, provoquant coupures de courant et dégâts matériels.

À long terme, les projections sont inquiétantes : entre 2071 et 2100, la fréquence et l’intensité de ces changements pourraient augmenter de plus de 7 %, tandis que leur durée tendra à se raccourcir. Un cocktail explosif pour les pays les plus vulnérables, dont les systèmes d’alerte et les infrastructures résistent mal à ce type de stress climatique.

Pour les chercheurs, cette volatilité croissante du climat mérite une attention urgente. « On parle souvent des extrêmes, mais pas assez des transitions rapides entre eux », souligne le climatologue Wei Zhang. Ces changements brusques risquent de créer des effets en cascade sur la santé, l’agriculture, l’énergie et les écosystèmes, avec des conséquences parfois irréversibles.