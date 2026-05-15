Pluies orageuses dans plusieurs wilayas ce samedi 16 mai : découvrez les alertes météo en vigueur

La journée de ce samedi 16 mai s’annonce particulièrement contrastée à travers l’Algérie. Les services météorologiques prévoient des pluies sur un large évantail de wilayas, tandis que le Grand Sud enregistre des températures parmi les plus élevées de la planète. Voici le point complet sur les prévisions du jour.

Les régions du nord connaîtront un temps allant d’ensoleillé à pluvieux. Les précipitations concerneront notamment Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Bordj Bou Arréridj, Sétif, Mila, Constantine, Guelma et Souk Ahras.

Ce phénomène pluvieux n’épargne pas non plus les hauts plateaux et le nord du Sahara. Les wilayas de M’Sila, Batna, Oum El Bouaghi, Tébessa, Khenchela, Biskra, Ouled Djellal, Djelfa, Laghouat, Tiaret, Saïda, El Bayadh, Sidi Bel Abbès, Naâma et Béchar sont également concernées.

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Météo Algérie : Quelles sont les températures du jour ?

Les températures resteront douces sur les côtes. Elles varieront entre 20 et 25°C sur les régions côtières, et entre 21 et 27°C dans les régions de l’intérieur.

Les vents souffleront avec une vitesse pouvant atteindre 40 km/h. Les citoyens sont invités à la prudence, notamment dans les zones exposées aux averses.

Dans les régions du sud, le temps sera également variable. Il oscillera entre ensoleillé et pluvieux, avec des orages attendus par endroits.

Les températures y grimperont entre 24 et 47°C. Les vents pourront atteindre 50 km/h, soulevant potentiellement du sable et réduisant la visibilité sur certains axes.

Face à cette météo instable sur l’ensemble du territoire, les autorités recommandent de suivre régulièrement les bulletins de l’Office national de la météorologie (ONM).

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Chaleur extrême : 3 villes algériennes parmi les plus chaudes au monde

Selon les derniers relevés du site spécialisé Eldorado Weather, trois villes algériennes ont fait une entrée fracassante dans le top 15 des zones les plus chaudes de la planète au cours des dernières 24 heures.

Dans ce classement mondial dominé par une ville du Tadjikistan à 49,4°C, la ville d’In Salah s’est hissée à la deuxième place mondiale et à la première position dans le monde arabe, affichant une température de 46,2°C. Ce n’est pas la première fois que cette ville saharienne figure en tête des classements. En août dernier, In Salah avait déjà atteint 46,5°C, se classant 3e mondiale.

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Bordj Badji Mokhtar occupe quant à elle la sixième place mondiale avec un pic de 45,9°C. Les services météorologiques signalent d’ailleurs une chaleur marquée dans cette localité et vers le centre du Sahara.

La localité d’In Guezzam ferme la marche algérienne de ce classement. Elle apparaît à deux reprises dans les relevés, avec des maximales de 45,5°C (11e place) et 45,3°C (14e place). Ces chiffres confirment l’intensité des vagues de chaleur qui frappent régulièrement le sud algérien.