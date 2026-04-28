Pluies, orages, vents violents : plusieurs wilayas en alerte jaune ce mardi 28 avril

L’Algerie fait face a une fin avril exceptionnellement agitee. Alors que l’on attendait le retour du soleil, une violente degradation meteorologique persiste sur une grande partie du pays ce mardi. Fortes pluies, orages intenses et vents violents menacent plusieurs régions. Votre wilaya figure-t-elle sur la liste des zones en alerte ? Voici ce qu’il faut savoir absolument avant de prendre la route.

Un temps instable s’installe durablement sur l’Algérie en ce mardi 28 avril. Après plusieurs jours marqués par des conditions météorologiques agitées, les perturbations persistent et continuent d’impacter de nombreuses régions du pays. Pluies soutenues, épisodes orageux et rafales de vent composent un tableau météo encore agité, sous surveillance des services de l’Office national de la météorologie.

Selon les dernières prévisions, des pluies orageuses localement importantes concernent un vaste ensemble de wilayas. L’est du pays figure en première ligne avec El Tarf, Annaba, Skikda, Jijel, Béjaïa, Souk Ahras, Guelma, Tébessa, Khenchela, Batna, Oum El Bouaghi, Constantine et Mila.

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Cette instabilité gagne également les régions du centre et certaines zones de l’intérieur. Sétif, Bordj Bou Arreridj, Bouira, Tizi Ouzou, Boumerdès, Alger, Tipaza, Chlef, Blida, M’sila et Djelfa enregistrent à leur tour des précipitations parfois soutenues, accompagnées d’orages.

Plus au sud et sur les Hauts Plateaux, la perturbation ne faiblit pas. Ouled Djellal, El M’Ghair, Touggourt, Ouargla, Ghardaïa et Laghouat subissent également ces épisodes pluvieux, confirmant l’extension inhabituelle de cette dégradation météorologique.

Alerte météo en Algérie : vigilance jaune dans plusieurs wilayas

Le mauvais temps ne se limite pas à ces régions. D’autres wilayas, notamment El Bayadh, Naâma, Sidi Bel Abbès, Mascara, Relizane, Saïda, Tiaret ou encore Tissemsilt, restent exposées à ces intempéries. Au sud du pays, El Meniaa, Timimoun, In Salah et Adrar enregistrent également des conditions instables, bien que plus localisées.

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Ce large périmètre confirme l’ampleur du système perturbé qui traverse actuellement le pays, avec des cumuls de pluie variables selon les zones mais parfois significatifs à l’échelle locale.

Prévisions météo : vents violents prévus dans ces wilayas

En parallèle des précipitations, le vent s’invite avec intensité dans plusieurs régions sahariennes. Les wilayas d’In Salah, Tamanrasset, In Guezzam, Béchar et Béni Abbès font face à des rafales soutenues, souvent accompagnées de soulèvements de sable.

Ces conditions peuvent fortement réduire la visibilité et compliquent la circulation, en particulier sur les axes routiers exposés. Les déplacements dans ces zones demandent donc une vigilance accrue.

Face à cette situation, la prudence reste de rigueur. Les épisodes orageux peuvent évoluer rapidement et générer des cumuls importants en peu de temps. Les autorités recommandent d’éviter les déplacements non essentiels dans les zones les plus exposées et de suivre l’évolution des bulletins météorologiques.

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Cette séquence météo confirme une fin avril particulièrement agitée en Algérie, avec un enchaînement de perturbations qui peinent à laisser place à une accalmie durable.