Pluies, orages et vents violents : découvrez les prévisions météo en Algérie pour ce dimanche 1er mars

Ce dimanche marque un double tournant : une nouvelle semaine s’ouvre et, avec elle, le mois de mars fait son entrée. Le printemps météorologique commence officiellement, mais l’atmosphère, elle, refuse toute routine. Entre éclaircies franches, passages pluvieux et vents soutenus, la météo en Algérie affiche un visage contrasté pour ce début de mois.

Voici le point complet sur les prévisions météo de ce dimanche et les tendances attendues pour les prochains jours.

La météo du dimanche 1er mars : pluies attendues dans ces wilayas !

Les services météorologiques annoncent pour ce dimanche un temps qui oscillera entre soleil et pluie selon les régions. Le Nord du pays se divisera en trois ambiances bien distinctes.

À l’Est, le soleil dominera largement le ciel et offrira une journée lumineuse. Au Centre, les nuages s’inviteront par moments sans pour autant s’imposer durablement. À l’Ouest, en revanche, le ciel alternera entre éclaircies et averses, dans une configuration plus instable.

Sur les zones côtières, les températures varieront entre 14 et 22 degrés. Le vent soufflera jusqu’à 30 km/h, sans provoquer de perturbations majeures, mais avec une sensation parfois plus fraîche en bord de mer.

Les temps prévu au sud du pays : vents violents et risques de soulèvements de sable

Au Sud, le soleil dominera globalement la situation, notamment sur une large partie du territoire. Le Sud-Ouest connaîtra toutefois un ciel plus instable, avec des épisodes pluvieux localisés.

Les températures grimperont entre 22 et 35 degrés, confirmant l’écart thermique persistant entre le Nord et le Sud. Mais c’est surtout le vent qui retiendra l’attention. Les rafales pourront atteindre 80 km/h dans certaines zones.

Les wilayas de Béni Abbès, Béchar, Timimoun, El Bayadh, Naâma et Adrar devront composer avec des vents forts accompagnés de soulèvements de sable. Ces conditions réduiront la visibilité par endroits et compliqueront les déplacements, notamment sur les axes exposés.

Pluies attendues dès mardi : arrivée d’une dépression sur l’Ouest

Le temps ne compte pas s’installer dans la stabilité. Les modèles numériques confirment l’arrivée d’une dépression atmosphérique dès mardi sur les régions ouest du pays. Cette perturbation s’étendra vers le Sud-Ouest et le Nord-Ouest, apportant des averses intermittentes.

Dès mardi, les premières pluies toucheront l’Ouest. Mercredi, le système progressera vers les régions centre et ouest avec des précipitations parfois significatives, notamment sur l’Ouest et le Centre-Ouest. Jeudi, une partie de ces pluies gagnera les régions est.

Cette séquence pluvieuse marquera également un retour progressif des températures vers les normales saisonnières, après plusieurs journées relativement douces pour la période.

Vers un retour du temps printanier en fin de semaine

La situation évoluera à partir de vendredi. Les prévisions annoncent un retour à la stabilité avec un ciel dégagé sur une grande partie du territoire. Samedi prochain offrira une ambiance plus printanière, fidèle à l’esprit du mois de mars. Cette accalmie devrait se maintenir jusqu’à mardi prochain.

Dans l’immédiat, les températures matinales afficheront des valeurs fraîches, comprises entre 3 et 5 degrés sur la majorité des régions nord, et entre 10 et 15 degrés au Sud.

En journée, le Nord enregistrera des maximales légèrement supérieures aux normales saisonnières dimanche et lundi, entre 17 et 25 degrés. Mardi, le mercure reculera légèrement avec des valeurs comprises entre 13 et 17 degrés au Nord. Au Sud, les températures resteront élevées et oscilleront entre 20 et 35 degrés.

En ce début de mars, la météo rappelle une règle simple, le printemps s’installe sur le calendrier, mais l’atmosphère garde son propre tempo.