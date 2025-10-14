PLF : la vignette auto devient obligatoire pour ce type de véhicules dès 2026

Le gouvernement met fin à l’avantage fiscal dont bénéficiaient les voitures fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié (GPL). Une décision inscrite dans le Projet de loi de finances 2026, destinée à freiner la consommation nationale de gaz et à encourager la transition vers les énergies propres.

À LIRE AUSSI : Classement African Business 2025 : Deux banques algériennes dans le Top 10

À partir de janvier 2026, les propriétaires de véhicules fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié (GPL) devront s’acquitter de la vignette automobile, jusque-là supprimée pour ce type de motorisation. Le Projet de loi de finances (PLF) 2026 propose en effet de mettre fin à cette exonération, dans le cadre d’une politique de rationalisation énergétique.

Un tournant pour les automobilistes roulant au GPL

Selon la nouvelle rédaction de l’article 302 du Code du timbre, seuls les véhicules électriques, hybrides et ceux roulant au gaz naturel carburant (GNC) conserveront cet avantage fiscal. Une mesure qui marque la fin d’une politique de promotion du GPL-carburant, longtemps présenté comme une alternative économique et écologique à l’essence et au gasoil.

À LIRE AUSSI : Un navire d’Algérie Ferries retenu à Marseille par les Affaires maritimes françaises

Grâce à un prix très avantageux, environ 9 dinars le litre contre 45,62 dinars pour l’essence, le GPL a conquis de nombreux automobilistes. En 2023, près de 850 000 véhicules circulaient au GPL sur un parc total de plus de six millions, et la consommation nationale atteignait 1,7 million de tonnes.

Un carburant populaire, mais coûteux pour les ressources nationales

Mais cette forte demande commence à peser lourdement sur les ressources en gaz du pays. Le gouvernement estime que la hausse rapide de la consommation limite les capacités d’exportation et compromet les objectifs énergétiques à long terme.

Dans l’exposé des motifs du PLF, il est rappelé que cette augmentation découle notamment des hausses successives du prix des carburants classiques entre 2016 et 2020, qui ont creusé un écart de prix de plus de 36 dinars par litre entre l’essence et le GPL.

Un virage vers la transition énergétique

L’État veut désormais rediriger les incitations fiscales vers des solutions plus durables. Le PLF 2026 s’inscrit ainsi dans la politique nationale de transition énergétique, qui vise à réduire les émissions de carbone et à préserver les réserves de gaz.

Un réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques est déjà en cours de déploiement : 1 000 bornes ultra-rapides ont été installées le long des grands axes et dans les principales villes. Parallèlement, le gouvernement ambitionne d’encourager l’usage du chauffe-eau solaire, avec un objectif de 100 000 unités importées d’ici 2035, soumises à une taxe réduite de 15 %.

À LIRE AUSSI : Crash du vol Air Algérie en 2014: 10 ans après le drame, Swiftair veut encore contourner la justice

Avec ces mesures, les autorités cherchent à trouver un équilibre entre protection de l’environnement et valorisation des ressources énergétiques nationales, dans un contexte où près de 50 milliards de mètres cubes de gaz sur 130 milliards produits sont déjà destinés à la consommation intérieure.