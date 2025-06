Plages d’Algérie : Les nouvelles règles qui changent tout

L’Assemblée populaire nationale (APN) a adopté ce lundi, en séance plénière présidée par son président Ibrahim Boughali, le projet de loi définissant les règles générales d’usage et d’exploitation touristique des plages. Cette nouvelle législation vise à professionnaliser et à moderniser le tourisme balnéaire en Algérie, tout en assurant une meilleure gestion des espaces littoraux.

Ce texte introduit une série de mesures destinées à rehausser le niveau des prestations offertes sur les plages. Désormais, les bénéficiaires des concessions devront prouver des qualifications dans le domaine du tourisme et du loisir. Une condition qui vise à mettre fin à l’exploitation anarchique des plages par des gestionnaires non professionnels, parfois au détriment des usagers et de l’environnement.

Parmi les dispositions phares, la loi rend obligatoire l’élaboration d’un plan d’aménagement spécifique à chaque plage autorisée à la baignade, constituant un cadre juridique de référence pour organiser et encadrer l’exploitation touristique de ces espaces.

Une gestion plus rigoureuse des espaces balnéaires

Les nouveaux plans d’aménagement devront prévoir :

Une répartition claire entre les zones gratuites et les zones concédées à des opérateurs privés,

Des accès dédiés aux personnes en situation de handicap,

Des emplacements pour le stationnement des embarcations et des bateaux de plaisance,

Ainsi qu’un cadre réglementé pour les activités commerciales et récréatives sur le littoral.

L’adoption de ce projet de loi marque ainsi une volonté politique de mettre fin aux abus constatés chaque été sur certaines plages, où les tarifs imposés illégalement, l’absence de services ou encore le non-respect des règles de sécurité étaient souvent dénoncés par les vacanciers.

Cette réforme s’inscrit dans la stratégie nationale de relance du secteur touristique, encouragée par les autorités dans le cadre de la diversification économique. Le ministre du Tourisme avait déjà souligné à plusieurs reprises l’importance de valoriser les 1 200 km de côtes algériennes, tout en respectant les normes environnementales et d’accessibilité.

Vers un été 2025 plus encadré

Avec l’entrée en vigueur de cette loi avant la haute saison estivale, les collectivités locales et les opérateurs touristiques seront désormais tenus de respecter un cahier des charges plus strict, basé sur des standards professionnels. Un mécanisme de contrôle devrait également être mis en place pour veiller à la bonne application de ces nouvelles règles.

Cette avancée législative est perçue comme une étape décisive dans la structuration du tourisme balnéaire algérien, offrant à la fois plus de sécurité, de transparence et de qualité de service aux citoyens comme aux visiteurs étrangers.