Piscines abandonnées à Alger : Le grand coup de balai du wali avant l’été (Photos)

Le wali d’Alger, Mohamed Abdenour Rabehi, a ordonné le lancement immédiat des travaux de réhabilitation des piscines extérieures de la capitale. L’objectif est de les rendre opérationnelles dès la prochaine saison estivale afin d’offrir de nouveaux espaces de détente et de sport aux citoyens, a annoncé ce dimanche un communiqué des services de la wilaya.

Cette décision intervient en application du décret présidentiel n° 26-149, qui transfère la gestion de huit grandes piscines de la capitale à la wilaya d’Alger. Dans ce cadre, M. Rabehi a effectué une visite d’inspection sur le terrain pour s’enquérir de l’état de plusieurs structures concernées, à l’abandon depuis de nombreuses années.

🟢 A LIRE AUSSI : Vers une baisse des prix du poisson en Algérie ? Yacine Oualid fixe un cap pour la filière pêche

Le wali s’est ainsi rendu aux bassins du complexe aquatique du Complexe olympique « Mohamed Boudiaf », à la piscine du Complexe sportif féminin de Ben Aknoun, à la piscine du 1er Mai, ainsi qu’à celle du Complexe sportif Ahmed Ghermoul, situé à Sidi M’hamed. Sur place, il a examiné de près les installations et les différents équipements de ces infrastructures.

Réhabilitation des piscines à Alger : la wilaya reprend la gestion de 8 grands complexes aquatiques

Selon les premières évaluations rapportées par le communiqué, ces structures souffrent de carences techniques et de dysfonctionnements majeurs accumulés au fil des ans, faute de maintenance régulière.

Les anomalies concernent principalement les réseaux hydrauliques, les systèmes de filtration et les réseaux d’alimentation en énergie électrique. De plus, l’instabilité constatée au niveau de certaines charpentes et structures supérieures représente un risque réel pour la sécurité des usagers.

🟢 A LIRE AUSSI : Algérie Télécom : Comment activer 96 heures de connexion supplémentaires en cas de coupure ?

Face à ce constat alarmant sur le plan de la sécurité et de la conformité, le wali a donné des instructions fermes pour finaliser les études techniques dans les plus brefs délais. Cette étape permettra de lancer rapidement les travaux de réhabilitation et de modernisation, afin de rouvrir ces structures au public dans des conditions optimales.

M. Rabehi a particulièrement insisté sur l’urgence de réhabiliter les piscines extérieures ouvertes, à l’image du bassin extérieur du Complexe olympique du 5 Juillet et des piscines Kitani à Bab El Oued, insistant pour qu’elles soient prêtes à accueillir les estivants dès l’été prochain.