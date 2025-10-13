Pétrole : l’Algérie signe un méga-contrat de 5,4 MDS $ avec le géant saoudien Medad

C’est un accord qui fera date dans l’histoire énergétique de l’Algérie : le groupe pétrolier et gazier national Sonatrach a officialisé aujourd’hui un contrat de partenariat colossal avec la société saoudienne Medad Energy.

L’enjeu ? L’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre stratégique d’Illizi, dans le sud du pays.

Ce « contrat historique », d’une valeur d’investissement globale estimée à 5,4 milliards de dollars, s’étalera sur une période de trente ans, avec une option de renouvellement pour une décennie supplémentaire, témoignant d’un engagement à très long terme entre les deux partenaires.

Medad s’engage à financer l’intégralité du projet

Lors de son allocution, Rachid Hachichi, Président-Directeur Général du groupe Sonatrach, a levé le voile sur les détails financiers de ce partenariat d’envergure. L’investissement global, le PDG le précise, est estimé à 5,4 milliards de dollars, mais c’est bien la société saoudienne Medad Energy qui assumera le financement à 100% des phases d’exploration et d’exploitation.

Un engagement fort qui, selon Hachichi, « reflète la grande confiance dans l’environnement d’investissement en Algérie ». Pour la seule phase d’exploration, Medad prendra en charge l’intégralité des opérations pour un montant de 288 millions de dollars.

Hydrocarbures : Priorité aux entreprises algériennes

Au-delà de l’aspect financier, le PDG de Sonatrach a insisté sur une clause majeure : les travaux liés à ce projet seront confiés aux entreprises algériennes. Une décision qui vise à « affirmer le rôle de celles-ci dans l’ensemble des chaînes de valeur relatives aux hydrocarbures », garantissant ainsi des retombées économiques directes pour le tissu industriel national.

Les ambitions de production sont à la hauteur de l’investissement. Les compagnies Sonatrach et Medad tablent sur une production totale avoisinant les 993 millions de barils équivalent pétrole à l’issue de la période contractuelle.

Ce volume se décompose en objectifs précis :

Gaz naturel : 125 milliards de mètres cubes .

. Hydrocarbures liquides : 204 millions de barils, incluant 103 millions de barils de gaz de pétrole liquéfié (GPL) et 101 millions de barils de condensats.

Excellence technologique et protection de l’environnement

Soucieux d’assurer une exécution irréprochable, M. Hachichi a souligné que la réalisation de ce projet sera soumise à une application rigoureuse des exigences de protection de l’environnement.

Le contrat prévoit l’adoption des solutions technologiques et numériques les plus récentes de l’industrie pétrolière, garantissant ainsi « les plus hauts standards d’efficacité et de qualité ».

Ce partenariat stratégique Algéro-Saoudien à Illizi marque non seulement un jalon dans la coopération bilatérale, mais il confirme également la position de l’Algérie comme acteur majeur et attractif pour les investissements étrangers dans le secteur énergétique.