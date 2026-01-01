Petkovic domine de loin le top 10 : voici les salaires des sélectionneurs les mieux payés à la CAN 2025

La Coupe d’Afrique des Nations 2025 (CAN 2025) bat son plein au Maroc, et l’attention se porte naturellement sur les équipes et leurs entraîneurs. Parmi eux, certains techniciens se distinguent aussi par leur rémunération, révélatrice des investissements des fédérations pour attirer et retenir les meilleurs profils.

Au sommet de ce classement salarial figure Vladimir Petkovic, sélectionneur de l’Algérie, largement en tête. Derrière lui, des figures reconnues du football africain composent un top 10 révélateur des disparités entre nations.

CAN 2025 : le podium des sélectionneurs les mieux rémunérés

Voici le TOP 3 des salaires des entraineurs en Afrique en 2025 :

1. Vladimir Petkovic (Algérie) – 135 000 €/mois

Le Bosno‑Suisse Petkovic domine largement le classement. Son contrat avec la Fédération algérienne de football en fait le sélectionneur le mieux payé du continent.

2. Hugo Broos (Afrique du Sud) – 75 000 €/mois

Vainqueur de la CAN 2017 avec le Cameroun, le Belge Hugo Broos occupe la deuxième place et reste une figure respectée et bien rémunérée dans les sélections africaines.

3. Emerse Faé (Côte d’Ivoire) – 75 000 €/mois

Avec un parcours prometteur à la tête de la Côte d’Ivoire, le sélectionneur ivoirien Emerse Faé voit sa valeur se traduire par l’un des salaires les plus élevés d’Afrique, à égalité avec Broos.

Football : top 10 des sélectionneurs les mieux payés en Afrique en 2025

Voici la liste complète des salaires mensuels des entraineurs en activité en 2025, selon Foot Africa :

Vladimir Petkovic (Algérie) – 135 000 €/mois Hugo Broos (Afrique du Sud) – 75 000 €/mois Emerse Faé (Côte d’Ivoire) – 75 000 €/mois Walid Regragui (Maroc) – 70 000 €/mois Sébastien Desabre (RD Congo) – 50 000 €/mois Éric Chelle (Nigeria) – 50 000 €/mois James Kwesi Appiah (Soudan) – 48 000 €/mois Hossam Hassan (Égypte) – 30 000 €/mois Gernot Rohr (Bénin) – 25 000 €/mois Tom Saintfiet (Mali) – 20 000 €/mois

Performances récentes à la CAN 2025 : trois victoires pour les Verts

La CAN 2025 au Maroc confirme le niveau élevé des équipes dirigées par les entraîneurs du top 10 salarial. L’Algérie, sous Vladimir Petkovic, a terminé la phase de groupes invaincue, avec trois victoires, dont un 3‑1 contre la Guinée équatoriale. Elle se qualifie ainsi première du groupe E pour les huitièmes de finale.

Le Sénégal s’est imposé 3‑0 contre le Bénin et termine en tête du groupe D, tandis que la Côte d’Ivoire domine le groupe F après un succès 3‑2 face au Gabon.

Le Maroc et l’Égypte, également bien classés dans le top 10 des entraîneurs, se qualifient sans encombre pour la phase à élimination directe, montrant la régularité et la solidité de leur préparation.