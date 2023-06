Dysfonctionnements et mauvaise prise en charge, 2 directeurs de santé limogés à Saïda

Afin d’améliorer le rendement de plusieurs secteurs et d’anéantir le phénomène de bureaucratie, le Gouvernement a pris plusieurs mesures. Sanctions et relèvement de fonctions sont ainsi devenus monnaie courante en Algérie, et les responsables de nombreuses institutions sont désormais tenus à la loupe par les autorités.

Le wali de Saïda a procédé à un remaniement drastique au niveau de la direction de santé de sa province ce mercredi. Suite à une enquête, deux responsables du secteur de la santé ont été démis de leurs fonctions pour incompétence.

2 directeurs de la santé régionale à Saïda limogés



Après le wali de Blida, voici que deux nouveaux responsables régionaux sont écartés par les pouvoirs publics. Le directeur de l’établissement de santé publique « El Hessasna » et celui d’un établissement de santé de proximité ont ainsi été destitués de leurs fonctions par le wali de Saïda, Djaouadi Abdelaziz, ce mercredi.

La nouvelle, ainsi que les motifs, de suspension ont été annoncés par le biais d’un communiqué sur la page Facebook officielle de la wilaya.

« Suite aux dysfonctionnements enregistrés au niveau de l’établissement de santé publique « el Hessasna » et de l’établissement de santé de proximité de Saïda, notamment en ce qui concerne la mauvaise prise en charge des patients, il a été décidé ce qui suit :

Le congédiement du directeur de l’ ESP,

Le congédiement du directeur de l’établissement de santé de proximité de Saïda. »

Le wali de Blida démis de ses fonctions par Tebboune

La semaine dernière, c’était un wali qui était relevé de ses fonctions par le Président Tebboune. Dans un communiqué officiel, le ministère de l’Intérieur a annoncé la décision de la présidence de démettre Ahmed Maabed, wali de Blida, de ses fonctions. Aucun détail concernant la raison derrière cette mesure n’a été partagé.

Au cours de sa carrière, Maabed a occupé le poste de wali dans plusieurs régions différentes, à commencer par El Tarf. Il a ensuite dirigé les wilayas de Mostaganem, Jijel, Béjaïa, Tipaza, Alger, pour terminer sa carrière à Blida.