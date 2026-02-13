Permis de résidence : ce pays européen ouvre une nouvelle opportunité de régularisation

Le gouvernement du Portugal a ouvert une possibilité de régularisation spécifique pour certaines catégories de personnes en situation irrégulière, selon les informations publiées par l’Agence pour l’intégration, les migrations et l’asile (AIMA).

Ce programme vise essentiellement les étrangers titulaires d’un titre de séjour étudiant, qui n’ont pas terminé leur cursus mais occupent aujourd’hui un emploi déclaré sur le territoire portugais.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la Loi n° 23/2007, régissant le Code des étrangers au Portugal, et reflète la volonté de l’administration portugaise d’adapter ses procédures aux réalités économiques et sociales actuelles.

Les critères précis de régularisation au Portugal

Les candidats doivent répondre à des conditions strictes, telles que définies par l’AIMA :

Être titulaire d’un visa ou titre de séjour étudiant valide au moment de la demande.

Justifier d’ une activité professionnelle régulière au Portugal , que ce soit comme salarié ou travailleur indépendant, avec des déclarations fiscales à jour.

, que ce soit comme salarié ou travailleur indépendant, avec des déclarations fiscales à jour. Fournir des documents attestant de leur situation : copie du passeport, titre de séjour, preuve d’emploi, déclaration fiscale (IRS), attestation de sécurité sociale, et justificatif de logement.

Selon l’agence, “tous les documents légalement requis” doivent être joints au dossier pour que la demande soit examinée.

Procédure simplifiée et dépôt en ligne

Les demandes s’effectuent exclusivement via la plateforme en ligne de l’immigration, accessible depuis n’importe quelle ville portugaise. L’AIMA précise sur son site officiel que la démarche s’effectue en sélectionnant :

Sujet principal : « Residence Permit »

Sous-type : « Authorisation exempting from residence visa – Art 122 – subparagraph j) »

Une fois le formulaire rempli, le candidat doit joindre les documents nécessaires.

Le dispositif ne comporte pas de frais additionnels, mais les demandeurs doivent régler les coûts habituels relatifs aux titres de séjour. Conformément aux tarifs gouvernementaux en vigueur en 2026.

En somme, cette mesure s’inscrit dans la continuité de la réforme du droit des étrangers. Notamment après la suppression en 2025 du dispositif de « manifestation d’intérêt ». Elle permet d’offrir une solution légale aux immigrants économiquement actifs qui souhaitent régulariser leur situation. Tout en restant dans le cadre légal portugais.