Passeport algérien : ce pays supprime l’obligation de visa pour des séjours de 30 jours

Oubliez les longues démarches consulaires et les frais cachés. Pour les détenteurs du passeport algérien, explorer le continent africain devient de plus en plus accessible. Après les récentes facilitations annoncées par le Ghana, une autre destination phare d’Afrique de l’Ouest vient de supprimer totalement l’obligation de visa pour des séjours allant jusqu’à un mois. Une excellente nouvelle pour les touristes et les entrepreneurs algériens en quête de nouveaux horizons sans la frustration de la paperasse.

Comme au Bénin et au Ghana, voyager au Togo est désormais plus simple pour les voyageurs africains. Les détenteurs d’un passeport valide peuvent entrer dans le territoire togolais sans visa, dans une limite de séjour de 30 jours, depuis lundi 18 mai.

L’annonce a été faite par le ministère de la Sécurité de ce pays ouest-africain, qui dit vouloir « promouvoir l’intégration » sur le continent.

Pour rappel, la libre circulation des voyageurs sur le continent africain reste encore complexe en raison du coût du transport, mais aussi en raison du nombre de pays qui exemptent de l’obligation de visa les ressortissants du continent.

Qui est concerné par l’exemption de visa pour le Togo ?

Désormais, au Togo, les ressortissants de 54 pays africains détenteurs d’un passeport national en cours de validité devront simplement remplir une déclaration de voyage en ligne et pourront séjourner dans le pays pendant 30 jours sans visa.

Le communiqué du ministère togolais de la Sécurité précise que cette nouvelle mesure traduit la volonté constante des autorités du pays de promouvoir l’intégration africaine. Par ailleurs, il s’agit de renforcer la libre circulation des personnes et des biens et de favoriser une attractivité accrue entre les peuples du continent.

De plus, cette exemption de visa s’inscrit dans la dynamique d’ouverture, de modernisation, d’attractivité impulsée par le Président du Conseil, avec pour ambition de faire du Togo un hub régional de services, d’affaires, de culture et d’échanges humains dans le continent, selon le ministère.

Zone de libre échange continentale africaine

Le Togo rejoint plusieurs pays qui ont déjà appliqué cette exemption de visa. Notamment ses voisins, le Bénin, le Ghana, le Rwanda et la Gambie.

Ces mesures sont cohérentes avec la ZLECAF (la zone de libre échange continentale africaine), en vigueur officiellement depuis le 2021. Cependant, la ZLECAF est encore loin d’atteindre ses objectifs d’une Afrique intégrée où la libre circulation des personnes et des biens serait facilitée sur tout le continent.

Le Ghana supprime les frais de visa pour les voyageurs africains

Le Ghana a aussi annoncé des facilitations de voyage. Le pays supprimera les frais de visa pour tous les ressortissants africains, y compris les Algériens, à partir du 25 mai 2025. Une demande d’e-visa en ligne restera obligatoire, mais sera gratuite. Cette mesure vise à faciliter la mobilité intra-africaine.

Dans le détail, l’annonce a été faite par le président John Dramani Mahama, à l’occasion de l’Africa Day. L’objectif est de faciliter la mobilité intra-africaine et de renforcer l’intégration continentale. Par ailleurs, le ministre ghanéen des Affaires étrangères, Samuel Okudzeto Ablakwa, a précisé que la procédure de demande de visa restera obligatoire, mais sera gratuite.

Les voyageurs africains devront toujours suivre une procédure de demande de visa et seront soumis à un contrôle. Tous les demandeurs, y compris les Africains, devront faire leur demande de visa via la future plateforme de visa électronique du Ghana.

À LIRE AUSSI :

🟢 Visa gratuit dès le 25 mai : ce pays facilite l’entrée des voyageurs algériens

🟢 Bonne nouvelle pour les Algériens : les frais de visa totalement supprimés pour cette destination