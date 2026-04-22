Pas de tirage au sort ni de piston : le QR code s’invite dans la distribution des moutons importés

Selon l’APOCE, un dispositif de traçabilité numérique basé sur un QR code fixé à l’oreille des moutons importés permettra de suivre chaque animal de la quarantaine jusqu’au point de vente.

L’Organisation algérienne de protection et d’orientation du consommateur (APOCE) a rendu publique cette information technique qui concerne directement les futurs acquéreurs de moutons pour l’Aïd el-Adha 2026. D’après des données transmises par des spécialistes du secteur, les autorités ont adopté ce mécanisme numérique inédit de suivi des ovins importés.

Ce système repose sur l’installation d’une bague d’identification intégrant un code QR à l’oreille de chaque animal. L’opération intervient pendant la période de mise en quarantaine sanitaire des bêtes, immédiatement après leur arrivée sur le territoire.

Suivi des moutons importés avec QR code : l’APOCE confirme l’enregistrement de chaque animal dans une base de données centralisée

Selon l’APOCE, chaque mouton est inscrit dans un système informatique qui permet de le localiser à chaque étape. Le suivi commence au débarquement, se poursuit durant la quarantaine et s’achève lors de l’acheminement vers les points de vente agréés. L’intégration de ces informations dans la plateforme numérique officielle de distribution rend difficile toute tentative de substitution ou de détournement.

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L’organisation précise que cette traçabilité vise à empêcher les pratiques discriminatoires, qu’elles relèvent de la faveur personnelle ou des relations professionnelles. Permettant ainsi de garantir l’égalité d’accès des citoyens aux animaux destinés au sacrifice.

Vente de moutons importés via la plateforme « Adhahi.dz » : des prix dégressifs pour pousser au paiement sans contact

Cette traçabilité numérique accompagne le déploiement officiel de la plateforme « Adhahi.dz », lancée par le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche maritime. L’annonce a d’ailleurs suscité un flot de réactions sur les réseaux sociaux, entre sceptiques habituels et citoyens séduits par l’idée d’un achat sans stress.

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Le ministère a fixé les prix de la manière suivante :

50 000 dinars pour un paiement en espèces,

49 000 dinars pour un règlement par terminal de paiement électronique,

48 000 dinars pour un achat en ligne par carte bancaire.

Cette différenciation poursuit la volonté d’inciter les consommateurs à abandonner les espèces au profit des transactions numériques. Au-delà de l’économie directe de 2 000 dinars pour le citoyen qui paye en ligne, l’administration cherche à fluidifier tout le circuit commercial. Moins de billets en circulation signifie aussi moins d’occasions de dissimulation et de marchés parallèles.

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En somme, l’introduction du QR code pour le suivi des moutons, combinée à la plateforme Adhahi, marque une tentative de modernisation du marché des ovins en Algérie. Les autorités espèrent ainsi offrir aux Algériens une saison de l’Aïd plus sereine, loin des bousculades et des marchandages tendus qui ont longtemps constitué les es jours précédant la fête.