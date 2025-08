Parkings à Alger : Lancement d’une nouvelle plateforme en ligne pour les réclamations des citoyens

La wilaya d’Alger a annoncé, ce dimanche 3 août, le lancement d’une plateforme électronique dédiée à la réception des réclamations et suggestions des citoyens concernant les parkings et les moyens de transport urbain.

Cette initiative, portée par l’Établissement de gestion de la circulation et des transports urbains d’Alger (EGCTU), vise à « renforcer la communication avec les citoyens, prendre en charge efficacement leurs préoccupations et améliorer la gestion des parkings », précise la wilaya dans un communiqué.

L’objectif affiché est d’optimiser l’utilisation des espaces publics en évitant les désagréments liés au stationnement anarchique et en garantissant davantage de confort aux usagers des transports urbains.

Les citoyens peuvent ainsi déposer leurs plaintes et propositions via le lien suivant : www.egctu.dz/plainte.

Cette plateforme s’inscrit dans une démarche de modernisation des services de mobilité urbaine à Alger, à travers une meilleure écoute des citoyens et une gestion plus efficiente des infrastructures de transport.

Alerte à Alger : la wilaya déclare la guerre au stationnement anarchique

Rappelons que la capitale algérienne a déjà lancé une offensive sans précédent contre l’anarchie routière. En effet, la wilaya d’Alger a récemment annoncé le coup d’envoi d’une campagne de sensibilisation et de répression pour mettre fin à l’exploitation illégale des espaces de stationnement et aux « parkings sauvages » qui gangrènent la vie urbaine.

La campagne, relayée sur la page officielle de la wilaya, s’attaque à une pratique devenue monnaie courante : l’appropriation illégale de l’espace public par des individus imposant des frais de stationnement. Trottoirs, allées, abords de bâtiments… aucun espace ne semble épargné.

Cette pratique, qualifiée de « violation manifeste des droits d’autrui », perturbe la circulation et engendre des tensions au sein des quartiers.

La prolifération de ces parkings sauvages, notamment près des administrations, hôpitaux et écoles, est perçue comme un trouble à l’ordre public. La wilaya insiste sur le caractère collectif du problème et appelle les citoyens à ne plus utiliser ces emplacements « à des fins personnelles ».

Sous le hashtag #حملة_للقضاء_على_ظاهرة_الاستغلال_غير_الشرعي_لمواقف_السيارات (campagne pour l’éradication du phénomène d’exploitation illégale des places de stationnement), l’initiative combine messages préventifs et rappel à la loi.

La wilaya d’Alger souligne que l’exploitation non autorisée d’aires de stationnement à titre onéreux est une infraction punie par l’article 386 bis du Code pénal algérien.

Ce texte juridique considère cette pratique comme une atteinte directe aux droits des citoyens de bénéficier équitablement de l’espace urbain. Le message est clair : c’est la « tolérance zéro » qui sera appliquée face à ceux qui détournent l’usage collectif des espaces publics.

Pour que cette campagne soit un succès, les autorités misent sur la mobilisation et l’adhésion des habitants. Le communiqué invite les citoyens à jouer un rôle actif en signalant tout cas suspect via les numéros verts de la police et de la gendarmerie nationales.

Au-delà des mesures de répression, la wilaya d’Alger fait appel au civisme de chacun. Selon les autorités, le respect mutuel et la discipline sont les fondements d’une société organisée.

Cette dynamique participative est jugée indispensable pour restaurer l’ordre dans les zones urbaines saturées. L’efficacité de l’opération dépendra donc autant de l’action des forces de l’ordre que de la responsabilité partagée des habitants.