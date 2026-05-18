Oxford ouvre ses portes aux Algériens : une prestigieuse bourse de recherche lancée

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé l’ouverture des candidatures au prestigieux Programme de Bourses de Recherche (Chercheur Invité) au sein de la Chaire Émir Abdelkader à l’Université d’Oxford. Ce dispositif de haut niveau offre aux universitaires une immersion exceptionnelle. Ils pourront découvrir l’une des plus anciennes et renommées institutions scientifiques mondiales.

Ce programme a pour double objectif de valoriser la pensée humaniste et civilisationnelle de l’Émir Abdelkader à travers la recherche interdisciplinaire. Il vise aussi à dynamiser les échanges intellectuels. Ceux-ci concernent les universitaires algériens et les institutions internationales.

En effet, le programme soutient activement les projets d’excellence en sciences humaines, sociales et en littérature.

Qui sont les candidats éligibles à ce programme ?

Officialisée par la circulaire n° 1031 du 14 mai 2026, cette bourse est diffusée par la Direction de la coopération et de l’échange universitaire aux Conférences régionales (CRU). De plus, elle consacre le lancement de la prestigieuse chaire « Emir Abdelkader » à l’Université d’Oxford.

Cette initiative ambitionne de faire rayonner l’héritage intellectuel et civilisationnel de l’Algérie à l’international, tout en propulsant les chercheurs nationaux au cœur des plus prestigieux espaces d’excellence académique mondiaux.

Destiné aux chercheurs et enseignants-chercheurs de nationalité algérienne, ce programme cible trois grands domaines d’excellence : les sciences humaines, les sciences sociales et la littérature. Pour postuler à cette opportunité internationale, une maîtrise parfaite de l’anglais constitue un prérequis absolu. Cela est obligatoire.

Sélection d’une première liste de 10 candidats

Le processus de sélection s’articulera en deux temps : une première liste de dix candidats sera d’abord arrêtée, avant que le Comité des bourses de recherche du Centre ne désigne les lauréats finaux à l’issue d’entretiens à distance.

Par ailleurs, ce dispositif d’élite sera encadré par un protocole d’entente bilatéral. Celui-ci sera signé entre le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le Centre d’études islamiques d’Oxford. Pour participer, les postulants doivent contacter leur faculté respective afin de déposer leur dossier avant la date limite.

Le ministère a instruit l’ensemble des universités et centres de recherche d’assurer une diffusion maximale à cet appel à candidatures. L’objectif est de garantir à tous les enseignants et chercheurs concernés l’accès à cette opportunité académique exceptionnelle. Cette dernière est conçue pour enrichir le parcours de la communauté scientifique algérienne en sciences humaines et sociales.

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