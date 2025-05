Où est Marwa ? L’élève algérienne de 12 ans disparue après son dernier examen

La disparition mystérieuse d’une élève algérienne après son dernier examen a secoué les réseaux sociaux ces deux derniers jours. Le père de la jeune fille a lancé un appel déchirant à l’aide, suppliant les citoyens de tout le pays de l’aider à retrouver sa fille.

Le père de Marwa Boughachich, 12 ans, a publié une vidéo largement partagée sur les pages de la wilaya de Constantine, où réside la famille. Dans cette vidéo, il décrit sa fille, élève en deuxième année moyenne, comme ayant passé son dernier examen normalement avant que toute trace d’elle ne disparaisse.

Il a ajouté que la mère de Marwa était dans un état lamentable et a imploré quiconque l’apercevrait, ou aurait le moindre doute sur l’identité d’une jeune fille, ou suspecterait une personne impliquée dans sa disparition, de contacter immédiatement le poste de police ou de gendarmerie le plus proche.

Des dizaines de pages ont relayé la disparition de Marwa du quartier de Ziadia, à Constantine, après la fin de son dernier examen le jeudi 22 mai. Les caméras de surveillance ont montré qu’elle avait quitté le collège « 11 Décembre », situé dans le même quartier, vers 9h30 du matin, en compagnie de deux amies.

L’Algérie sous le choc : l’élève Marwa, 12 ans, volatilisée après l’école, l’enquête s’intensifie

La tante de la jeune fille a précisé que sa nièce portait ce jour-là un jean baggy et un T-shirt rayé noir. Elle a marché avec ses amies jusqu’à un carrefour avant qu’elles ne se séparent, avec l’intention de se retrouver vers 13h00.

Cependant, lorsque les deux amies sont arrivées au domicile de Marwa à l’heure convenue, il est apparu qu’elle n’était jamais rentrée, déclenchant immédiatement les recherches.

Le père de Marwa, professeur d’anglais, a déclaré aux médias que les résultats scolaires de sa fille étaient excellents et qu’elle menait une vie normale à la maison, sans aucun problème qui l’aurait poussée à fuir. Il se dit perplexe quant à savoir s’il s’agit d’un enlèvement ou d’une disparition volontaire.

🟢 À LIRE AUSSI : Il revendait des livrets de Hadj à prix d’or : le patron d’une agence de voyage devant la justice

Il a également indiqué que les services de sécurité ont intensifié les recherches avec l’aide de nombreux citoyens, prenant toutes les mesures nécessaires et bouclant la zone, mais que sa fille n’avait pas été retrouvée, contrairement à certaines rumeurs sur les réseaux sociaux.

De leur côté, des activistes ont souligné la nécessité de prêter attention aux adolescents et de ne pas les soumettre à une pression excessive liée aux études ou aux menaces, arguant que la génération actuelle est différente des précédentes.

Cette disparition mystérieuse de Marwa a ravivé dans l’esprit de nombreux Algériens les douloureux souvenirs d’enlèvements d’enfants survenus ces dernières années, faisant craindre un retour de ce phénomène qui a semé la terreur dans les cœurs.

🟢 À LIRE AUSSI : Hocine, un Algérien de 9 ans, tué en France : après 26 ans de silence, l’enquête reprend

La famille de Marwa est sous le choc de sa disparition. Sa mère est consumée par la douleur et incapable de parler tant la tristesse étreint son cœur, tandis que son père lutte pour rester fort et participer aux recherches, espérant la retrouver le plus rapidement possible.