Orientation universitaire 2026 : calendrier des inscriptions et moyennes d’accès aux filières dévoilés

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a publié le calendrier et les détails des inscriptions universitaires 2026. Les résultats du baccalauréat tombent le 12 juillet à 10h00. Les nouveaux bacheliers pourront s’inscrire dès le 15 juillet sur la plateforme orientation-esi.dz, selon quatre critères et des moyennes minimales qui varient fortement d’une filière à l’autre.

Bacheliers 2026 : quatre critères pour choisir sa filière

L’orientation repose sur quatre éléments : la filière suivie au lycée et le résultat au baccalauréat, calculé selon la moyenne pondérée ou générale ; les vœux du candidat ; les places disponibles ; et sa circonscription géographique.

118 établissements accueillent les nouveaux bacheliers : 58 universités, 5 centres universitaires, 2 annexes et 53 écoles supérieures. Un candidat peut suivre sa formation en présentiel ou à distance, et même cumuler deux parcours pour obtenir un double diplôme, si les places le permettent.

Inscriptions universitaires 2026 : le calendrier complet à retenir

12 juillet, 10h00 : résultats du baccalauréat

: résultats du baccalauréat 15 et 16 juillet : ouverture de la plateforme et choix des vœux

: ouverture de la plateforme et choix des vœux 20 au 22 juillet : confirmation des choix

confirmation des choix 30 juillet : résultats de la première phase

résultats de la première phase 5 au 10 août : paiement des frais d’inscription

paiement des frais d’inscription 31 juillet au 2 août : seconde phase pour les candidats sans vœu obtenu

: seconde phase pour les candidats sans vœu obtenu 5 août : résultats de la seconde phase

résultats de la seconde phase 7 au 9 août : inscription définitive après paiement

: inscription définitive après paiement 14 au 20 août : dépôt des recours

: dépôt des recours 23 août : résultats des recours, paiement possible jusqu’au 28 août

Orientation universitaire 2026 : quelles moyennes pour accéder aux filières les plus demandées ?

Une fois les vœux validés, tout se joue sur la moyenne. Chaque filière fixe son propre seuil d’accès, et l’écart peut aller du simple au double selon le domaine choisi.

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Médecine, pharmacie, dentisterie : des moyennes élevées

Pour médecine, la moyenne minimale est de 16 sur 20, dans 22 universités et 14 annexes. Pharmacie et dentisterie demandent le même seuil, respectivement dans 16 et 11 universités. À l’Université des sciences de la santé d’Alger, pharmacie et hygiène dentaire s’obtiennent avec 14 sur 20 minimum.

Sciences vétérinaires : plusieurs seuils selon les universités

L’École nationale supérieure vétérinaire d’Alger demande 14,5 sur 20 minimum. Les instituts de Constantine, Batna et Tiaret exigent 12 sur 20. Douze autres universités, dont Blida, Biskra et Médéa, proposent la filière avec un seuil de 12 sur 20 également.

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Intelligence artificielle et cybersécurité : les moyennes les plus hautes

Les écoles d’intelligence artificielle et de cybersécurité de Sidi Abdellah exigent 17 sur 20 minimum. L’école des mathématiques du même pôle demande entre 16 et 17 sur 20 selon la filière du bachelier. Les étudiants admis y suivent leur formation en anglais.

Écoles supérieures et formations longues : les autres possibilités offertes aux bacheliers 2026

Les diplômés avec la mention la plus élevée peuvent intégrer les écoles du pôle scientifique et technologique de Sidi Abdellah. En contrepartie, ils signent un engagement de service de cinq ans dans le secteur public s’ils y sont recrutés après leur diplôme.

Le ministère ouvre aussi l’accès à la licence, au master à parcours intégré, à l’ingéniorat d’État en mathématiques et informatique, à l’architecture, aux sciences agricoles, et à la formation des enseignants du primaire, du moyen et du secondaire.