Organisation Omra 2026 en Algérie : nouvelles règles strictes pour les agences de voyage

Le Dossier National du Contrôle (DNC) a défini les conditions pour l’organisation de la Omra 2026 en Algérie, imposant un cadre strict pour les agences de voyage qui souhaitent accompagner les pèlerins. Afin d’assurer un encadrement religieux conforme à la référence nationale, seules les agences disposant de guides certifiés par le ministère des Affaires religieuses seront habilitées à organiser la Omra 1447.

Ces nouvelles conditions pour l’organisation de la Omra 2026 en Algérie visent également à garantir la transparence des tarifs, le respect des règles sanitaires, et une meilleure supervision administrative des opérations liées au pèlerinage.

Un autre point clé est la nouvelle contribution financière imposée : chaque pèlerin devra s’acquitter d’une taxe de 2 500 dinars algériens au profit du Délégation Nationale, payée uniquement par des moyens officiels contre facture (virement bancaire, chèque certifié ou paiement électronique). Ce règlement strict vise à garantir la transparence financière et un meilleur suivi des pèlerins.

Le cahier des charges officiel impose aussi aux agences agréées de publier clairement leur licence d’organisation dans leurs locaux et sur tous supports publicitaires, tout en affichant précisément les tarifs, les services proposés, ainsi que les itinéraires et détails du voyage. Cette mesure vise à assurer une information complète et transparente aux futurs pèlerins, réduisant ainsi tout risque d’abus ou d’ambiguïté.

Omra 2026 : Garanties et sanctions pour une organisation maîtrisée

Le texte réglementaire insiste également sur l’obligation des agences d’informer les pèlerins sur leurs devoirs lors du séjour en Arabie Saoudite, notamment en matière de respect des lois locales et des mesures sanitaires. L’organisation des voyages doit garantir que les pèlerins quitteront le territoire saoudien dès la fin de leur programme.

Dans le cadre des conditions pour l’organisation de la Omra 2026 en Algérie, les agences doivent établir un contrat de voyage dûment signé entre elles et les pèlerins, accessible via une plateforme officielle dédiée, avant le départ. Elles doivent également déclarer tous les programmes et leurs coûts via une plateforme algérienne qui communique avec les plateformes saoudiennes officielles. Ce système vise à assurer un contrôle rigoureux des offres proposées.

Le cahier des charges encadre strictement la sous-traitance : une agence agréée peut conclure au maximum cinq contrats de sous-traitance avec d’autres agences, sous sa supervision totale. Toute infraction aux règles, notamment la vente de programmes fictifs ou le non-respect des hôtels contractuels, entraînera des sanctions sévères, allant jusqu’au retrait immédiat de licence, le gel des comptes et l’interdiction d’organiser la Omra pendant deux ans.

Enfin, les agences doivent remettre un reporting mensuel et annuel détaillé de leurs activités à la Délégation Nationale, ce qui permettra de suivre rigoureusement et d’évaluer plus efficacement les performances pour les saisons futures. Ce cadre réglementaire vise à renforcer la transparence, la sécurité et la qualité de l’organisation de la Omra en Algérie.