Oran – Marseille : Algérie Ferries annonce un changement des horaires d’enregistrement
Algérie Ferries a annoncé un changement important concernant la traversée programmée entre Oran et Marseille le 18 août 2025. Selon le communiqué officiel publié par l’entreprise nationale, l’enregistrement des passagers se déroulera désormais entre 04h00 et 07h00 du matin, un ajustement destiné à garantir que toutes les formalités administratives et de sécurité soient complétées dans les temps impartis.

Cette modification a pour objectif d’assurer le départ ponctuel du navire et de faciliter la gestion des flux de passagers, surtout en cette période estivale où la demande est particulièrement élevée. L’entreprise insiste sur le respect strict des horaires, soulignant que tout retard pourrait compromettre le départ et engendrer des perturbations pour l’ensemble des voyageurs.

Algérie Ferries rappelle également aux passagers l’importance de préparer tous les documents nécessaires, y compris les billets et pièces d’identité, et d’arriver au port avec une marge de temps suffisante pour l’enregistrement des bagages et la vérification des informations personnelles. Pour toute question ou assistance, les voyageurs peuvent contacter le service client aux numéros 021.64.43.74 ou 3307.

Traversées France-Algérie : Algérie Ferries renforce ses liaisons estivales pour 2025

Algérie Ferries, la compagnie maritime nationale algérienne, a annoncé un programme ambitieux pour l’été 2025 afin de faciliter les déplacements entre la France et l’Algérie. Avec 600 traversées prévues, dont 200 entre la France et l’Algérie, la compagnie vise à répondre à la forte demande de la diaspora algérienne. Les départs s’effectueront principalement depuis les ports de Marseille et de Sète vers Alger, Oran, Béjaïa, Skikda et Annaba .

Pour améliorer l’expérience des passagers et éviter les désagréments rencontrés lors des précédentes saisons estivales, Algérie Ferries a mis en place plusieurs mesures. Parmi celles-ci, l’affrètement du navire « El Venizelos » pour renforcer la flotte estivale . De plus, des restrictions ont été instaurées concernant certains types de véhicules à bord, notamment les fourgons et les véhicules utilitaires, afin de fluidifier les contrôles douaniers et de réduire les tensions observées lors des traversées précédentes.

En outre, des offres promotionnelles ont été lancées pour encourager les réservations anticipées et offrir des tarifs avantageux aux passagers. Ces initiatives visent à améliorer la qualité du service et à assurer une saison estivale plus sereine pour les voyageurs entre la France et l’Algérie.

