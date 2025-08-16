Oran – Marseille : Algérie Ferries annonce un changement des horaires d’enregistrement

Algérie Ferries a annoncé un changement important concernant la traversée programmée entre Oran et Marseille le 18 août 2025. Selon le communiqué officiel publié par l’entreprise nationale, l’enregistrement des passagers se déroulera désormais entre 04h00 et 07h00 du matin, un ajustement destiné à garantir que toutes les formalités administratives et de sécurité soient complétées dans les temps impartis.

Cette modification a pour objectif d’assurer le départ ponctuel du navire et de faciliter la gestion des flux de passagers, surtout en cette période estivale où la demande est particulièrement élevée. L’entreprise insiste sur le respect strict des horaires, soulignant que tout retard pourrait compromettre le départ et engendrer des perturbations pour l’ensemble des voyageurs.

Algérie Ferries rappelle également aux passagers l’importance de préparer tous les documents nécessaires, y compris les billets et pièces d’identité, et d’arriver au port avec une marge de temps suffisante pour l’enregistrement des bagages et la vérification des informations personnelles. Pour toute question ou assistance, les voyageurs peuvent contacter le service client aux numéros 021.64.43.74 ou 3307.