ONU : Amar Bendjama désigné « Diplomate de l’année 2025 » par PassBlue

Chaque année, PassBlue, média indépendant spécialisé dans les affaires onusiennes, consulte ses lecteurs pour identifier les figures qui ont marqué la vie diplomatique aux Nations unies. En 2025, le titre de « Diplomate de l’année » a été attribué à Amar Bendjama, représentant permanent de l’Algérie à l’ONU.

Selon PassBlue, l’ambassadeur algérien a joué un rôle actif au Conseil de sécurité, où il a « fermement promu la position du groupe arabe sur la question palestinienne et celle du Sud global », dans un contexte international particulièrement tendu.

Le média souligne qu’il a su mettre à profit le siège non permanent de l’Algérie pour « défendre de manière appuyée la cause palestinienne ». Dans ce classement, Samuel Zbogar, de la Slovénie, arrive en premier runner-up, suivi de Michael Imran Kanu, de la Sierra Leone.

Le sondage PassBlue, un indicateur de l’opinion spécialisée

PassBlue se définit comme une organisation médiatique indépendante et à but non lucratif, axée sur les relations entre les États-Unis et les Nations unies, ainsi que sur les droits humains et les crises internationales. Son sondage annuel ne relève d’aucune procédure officielle de l’ONU, mais il reflète les sensibilités d’un lectorat composé de diplomates, d’experts et d’observateurs avertis.

Pour l’édition 2025, la rédaction indique que le vote traduit une « profonde inquiétude face à la guerre à Gaza ». Les personnalités distinguées sont perçues comme ayant « œuvré sans relâche pour atténuer l’ampleur des catastrophes humanitaires et politiques » au Moyen-Orient.

Amar Bendjama : une fin de mandat marquée au Conseil de sécurité

La reconnaissance accordée à Amar Bendjama intervient à l’approche de la fin du mandat de l’Algérie au Conseil de sécurité, prévue le 31 décembre 2025. Durant ces deux années, le diplomate s’est imposé comme une voix régulière dans les débats, défendant avec constance les positions d’Alger.

Son action s’est largement concentrée sur le dossier palestinien, priorité historique de la diplomatie algérienne, au fil des consultations, des votes et des séances publiques du Conseil. Le sondage de PassBlue apparaît ainsi comme une forme de reconnaissance de cette activité soutenue à New York.

Une reconnaissance partagée avec le commissaire général de l’UNRWA

Bien que symbolique, cette distinction accordée par un média suivi dans le microcosme onusien témoigne de la visibilité acquise par la représentation algérienne. Elle souligne la place occupée par Amar Bendjama dans les discussions liées aux crises majeures traitées par le Conseil de sécurité.

Le fait que le commissaire général de l’UNRWA figure également parmi les personnalités distinguées renforce la lecture d’un vote centré sur les acteurs engagés sur les urgences humanitaires, au premier rang desquelles la situation à Gaza.

Le titre de « Diplomate de l’année » attribué à Amar Bendjama s’inscrit ainsi comme un marqueur de notoriété et d’influence à un moment charnière, celui de la conclusion du mandat algérien au Conseil de sécurité. Pour l’Algérie, cette mention médiatique vient refermer une séquence diplomatique dense, marquée par une forte présence sur les dossiers dominants de l’agenda international.