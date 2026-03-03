“On les met en Méditerranée” : nouveau dérapage sur CNews visant les Maghrébins incarcérés en France

Invité sur CNews, le chroniqueur Jean-Claude Dassier, déjà condamné en 2022 pour provocation à la haine envers les musulmans, a suggéré de jeter les prisonniers étrangers en Méditerranée. Il prône un durcissement diplomatique radical, ciblant particulièrement les relations avec les pays du Maghreb.

Après les déclarations polémiques d’Arno Klarsfeld évoquant des « rafles », c’est au tour du chroniqueur Jean-Claude Dassier d’illustrer la dérive droitière de CNews. Ce dernier a franchi une nouvelle étape dans la provocation en suggérant de rejeter les étrangers sous le coup d’une OQTF directement en mer.

Le chroniqueur a provoqué la stupéfaction en adoptant une posture particulièrement hautaine vis-à-vis des ressortissants étrangers en prison. Cette séquence illustre, une fois de plus, le climat de tension et les prises de position tranchées qui caractérisent les débats de la chaîne.

🟢 À LIRE AUSSI : De 500 000 à 1,35 million : vers une régularisation record des sans-papiers en Espagne

« On les jette en… On les met en Méditerranée »

Une séquence tendue a éclaté sur le plateau de CNews lorsque Jean-Claude Dassier a suggéré, à propos des étrangers incarcérés : « On les jette en… On les met en Méditerranée ». Face à l’indignation des autres journalistes, l’intéressé a persisté dans sa rhétorique : « Qu’est-ce qu’on en fait ? » s’est-il interrogé, avant de justifier son constat par un prétendu blocage diplomatique : « L’Algérie n’en veut pas, la Tunisie n’en veut pas, le Maroc n’en veut pas ».

Selon lui, cette situation impose une seule issue : « Il faut effectivement avoir une politique étrangère un peu plus dure, notamment avec les pays du Maghreb« .

Relancé sur ses déclarations, le chroniqueur a essayé de nuancer ses propos, sans grand succès. Pour légitimer sa position, il a alors utilisé une formule tout aussi méprisante, expliquant : « c’est une façon de dire qu’il faut réexpédier tout ça dans les pays d’origine ».

🚨Jean Claude Dassier (CNews)🚨 Sur les personnes étrangères en prison : « On les met où ? On les jette en Méditerranée ? » avant d’être repris par le plateau. « C’était une façon de dire : il faut réexpédier tout ça dans les pays d’origine » pic.twitter.com/Rg3mxl28PY — BalanceTonMedia (@BalanceTonMedia) March 1, 2026

L’Arcom à nouveau saisie

Réagissant immédiatement, l’association Alertes Racisme a fait savoir qu’elle saisissait à nouveau l’Arcom. Sur le réseau social X, l’organisation a fustigé une « séquence hallucinante dans laquelle on parle des étrangers comme des animaux », dénonçant ainsi la déshumanisation des propos tenus à l’antenne.

Saisie par la polémique, la direction des deux médias, notamment CNews et Europe 1, a tranché ce mardi 3 mars : Jean-Claude Dassier ne paraîtra plus à l’antenne jusqu’à nouvel ordre.

Ce n’est pas la première fois que Jean-Claude Dassier se retrouve au cœur d’une controverse. En 2022, la justice l’avait déjà sanctionné pour des déclarations antimusulmans, après qu’il avait soutenu que « les musulmans, ils s’en foutent de la République ». Le tribunal correctionnel de Paris l’avait alors condamné à 1 000 euros d’amende avec sursis pour « injure publique en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion ».

Régulièrement pointée du doigt pour sa proximité avec les thèses d’extrême droite, la chaîne du milliardaire Vincent Bolloré est à nouveau sous le feu des projecteurs. L’Arcom a en effet infligé deux sanctions financières supplémentaires à CNews pour des propos tenus contre les Algériens à l’été 2025.

🟢 À LIRE AUSSI : Propos polémiques de Noëlle Lenoir sur les Algériens : l’Arcom inflige une lourde amende à CNews

