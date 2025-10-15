Olympiades scolaires, tourisme, écologie : Sifi Ghrieb fixe les priorités au Conseil des ministres

Le Premier ministre Sifi Ghrieb a présidé, ce mercredi 15 octobre 2025, une réunion du gouvernement consacrée à plusieurs dossiers majeurs touchant à l’éducation, à la mémoire nationale, au tourisme et à la protection de l’environnement.

Dès l’ouverture de la séance, les membres du gouvernement ont examiné le cadre réglementaire encadrant les Olympiades des matières scolaires relevant du ministère de l’Éducation nationale.

À LIRE AUSSI : Combien vaut l’euro aujourd’hui en Algérie ? La barre des 270 dinars se rapproche dangereusement !

Cette initiative vise à offrir un espace pour repérer les élèves talentueux et créatifs, tout en encourageant la compétition saine et l’excellence scientifique au sein des établissements scolaires. L’objectif affiché est de rehausser le niveau académique des élèves algériens et de préparer une équipe nationale qui représentera l’Algérie lors des Olympiades scolaires internationales.

Le gouvernement s’active sur tous les fronts : l’excellence éducative, la mémoire nationale et la transition verte

La réunion a ensuite porté sur les préparatifs du 71ᵉ anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1ᵉʳ novembre 1954, placé cette année sous le thème « Message aux générations ». Le gouvernement a pris connaissance d’un programme riche et varié d’activités culturelles, éducatives et commémoratives, destiné à mettre en lumière le caractère patriotique et humaniste de la Révolution algérienne.

À travers cette célébration, les autorités souhaitent transmettre aux jeunes générations les valeurs de courage, de sacrifice et de fidélité à la patrie qui ont animé les combattants de la liberté.

À LIRE AUSSI : Crise diplomatique : Alger répond aux accusations du Mali au sommet des non-alignés

Par ailleurs, le gouvernement a écouté un exposé consacré à la 7ᵉ édition du Festival international du tourisme saharien, prévue du 4 au 6 décembre 2025 à Timimoun, sous le slogan « La mariée du désert algérien : l’oasis rouge, Timimoun ».

Cet événement vise à promouvoir le tourisme saharien, un secteur porteur encore sous-exploité, tout en mettant en valeur le patrimoine culturel, artisanal et traditionnel du Sud algérien. Les autorités espèrent ainsi renforcer l’attractivité touristique du pays et encourager les investissements dans les régions désertiques.

Sifi Ghrieb met l’accent sur l’innovation, la mémoire et la durabilité

Enfin, un point important de la réunion a concerné la gestion des déchets et la lutte contre la pollution. Le gouvernement a passé en revue les efforts engagés dans le cadre de la politique nationale de développement durable, avec un accent particulier sur l’amélioration du tri, du traitement et de la valorisation des déchets.

Plusieurs programmes de coopération internationale ont été lancés afin de réduire progressivement les déchets spéciaux, notamment grâce à des opérations de traitement financées par des ressources nationales.

À LIRE AUSSI : Pour 200 DA seulement, Algérie Télécom augmente votre débit de 15 à 60 Mbps

Un plan d’action intersectoriel a été adopté pour renforcer la coordination entre les collectivités locales, les institutions publiques et les partenaires économiques, dans le but de moderniser la gouvernance environnementale et de préserver la qualité de vie des citoyens.