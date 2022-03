Nouvelle réunion du gouvernement : les points à retenir

Le premier ministre Aimene Benabderahmane a présidé, hier mercredi 9 mars 2022 au palais du gouvernement, une réunion avec son gouvernement. Lors de cette dernière plusieurs sujets ont été à l’ordre du jour, notamment l’Étude de deux avant-projets de loi relatifs aux associations ainsi qu’aux relations de travail. Mais aussi une présentation sur la nouvelle approche de la communication institutionnelle du gouvernement.

Domaine de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement urbain

Un avant-projet de loi organique relative aux associations a été déposé. Ce projet de texte s’inscrit dans le cadre de la nouvelle vision de renforcement des mécanismes liés à la redynamisation du mouvement associatif, à la promotion de son rôle dans le développement de la société et à la mobilisation des citoyens pour assurer le plein exercice de leurs rôles dans la dynamique de développement que connaît le pays.

L’avant-projet de cette loi organique, qui définit les conditions et modalités de constitution des associations, leurs droits et devoirs, ainsi que leur fonctionnement et leur gestion, s’inscrit dans le cadre d’une réponse à l’esprit de la constitution et d’une manière qui donne de l’exactitude, la clarté et la souplesse dans l’application de ses dispositions. Elle vise également à mettre en place des mécanismes pour un mouvement associatif actif et efficace dans la société.

Enfin, il faut noter que la promotion du texte des associations au rang de lois organiques reflète toute l’importance du mouvement associatif et son rôle dans la société.

Conformément aux procédures établies, ce projet de texte sera étudié lors d’une prochaine réunion du Conseil des ministres.

Domaine du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale

Dans ce domaine, un avant-projet de loi a été présenté pour compléter la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations du travail.

Ce projet de texte législatif vise à consacrer l’engagement n° 44 pris par le Président de la République, en incluant un nouveau droit en faveur des salariés, leur permettant de profiter d’un an de vacances pour créer une entreprise, et leur garantissant également le droit de retrouver leur emploi d’origine, dans le cas où leurs projets ne se concrétiseraient pas par la création d’une institution, cela renforcerait l’esprit d’entreprise du salarié et contribuerait à la promotion de l’économie.

Ce projet s’inscrit également dans le cadre des efforts de l’Etat pour promouvoir l’investissement et mettre en place des institutions permettant la création de richesses et de nouveaux emplois.

Conformément aux procédures établies, ce projet de texte sera étudié lors d’une prochaine réunion du Conseil des ministres.

Domaine de la communication

Quant à ce secteur, une présentation a été faite sur la nouvelle approche de la communication institutionnelle du gouvernement.

Il est à noter que cette offre répond au souci d’amélioration continue de la communication, qui accorde une grande priorité au travail du gouvernement, dans le but d’informer en permanence le citoyen sur toutes les questions d’intérêt public, tout en restant attentif aux préoccupations et aux aspirations de la société conformément aux instructions données par le Président de la République à toutes les administrations et institutions de l’État.

Pour y parvenir, une stratégie de communication globale, plus efficace et transparente sera élaborée, ainsi que les mécanismes nécessaires à sa bonne mise en œuvre. Il s’agira également d’intégrer une interaction plus affirmée sur les sites internet et les réseaux sociaux afin de consacrer l’écoute du citoyen et son droit à l’information.