Nouvelle règle à l’ambassade de Chine : Paiements uniquement par carte monétique

À partir du 1ᵉʳ juillet 2025, l’ambassade de Chine en Algérie adoptera une nouvelle mesure importante : tous les frais de services consulaires devront être réglés exclusivement par carte bancaire algérienne. Cette transition vers le paiement numérique marque une volonté claire de moderniser les services consulaires, tout en favorisant la transparence et la fluidité dans le traitement des dossiers.

Ce changement vise à réduire l’usage du liquide, limiter les fraudes, améliorer le contrôle des transactions et aligner les pratiques consulaires sur les standards internationaux.

Les usagers des services consulaires, qu’il s’agisse de demandes de visa, de légalisation ou d’autres formalités administratives, devront désormais disposer d’une carte bancaire délivrée par une banque algérienne pour finaliser leur paiement.

🟢À LIRE AUSSI : La Chine ouvre ses frontières commerciales à l’Algérie : 53 pays exemptés de taxes douanières

Cette décision s’inscrit dans un mouvement plus large de digitalisation des services publics et diplomatiques, en phase avec les évolutions technologiques et les besoins croissants d’efficacité administrative.

السفارة الصينية في الجزائر سيتم اعتماد نظام الدفع غير النقدي لتسديد جميع الرسوم المتعلقة بالوثائق القنصلية من 1 يوليو 2025، عبر بطاقات البنوك الجزائرية. ولن تُقبل أي مدفوعات نقدية من 1 أغسطس 2025. — Embassy of China in Algeria 中国驻阿尔及利亚大使馆 (@ChinaEmbAlgeria) June 18, 2025

Une coopération sino-algérienne en pleine expansion

Cette réforme technique coïncide avec un renforcement des relations bilatérales sino-algériennes. En effet, le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Ibrahim Boughali, a reçu cette semaine l’ambassadeur de Chine en Algérie, Dong Guangli, lors d’une rencontre dédiée à l’approfondissement de la coopération entre les deux pays.

Lors de cet entretien, M. Boughali a salué la solidité des liens historiques entre l’Algérie et la Chine, soulignant leur dimension stratégique, tant sur le plan politique qu’économique et culturel. Il a insisté sur l’importance de diversifier les domaines de partenariat et de faciliter les échanges commerciaux, tout en appelant à intensifier les échanges culturels pour renforcer les liens humains entre les deux peuples.

Pékin soutient les causes justes… et l’économie algérienne

L’ambassadeur Dong Guangli, quant à lui, a mis en avant la volonté de son pays de poursuivre la dynamique de coopération économique, en soulignant les progrès réalisés et la volonté commune d’aller plus loin. Il a également réaffirmé le soutien constant de la Chine aux causes justes, notamment la Palestine et le Sahara occidental.

En signe de rapprochement économique, le diplomate chinois a indiqué que Pékin est prêt à faciliter l’accès des produits algériens au marché chinois, à travers des mesures administratives allégées, ce qui pourrait ouvrir de nouvelles opportunités aux exportateurs algériens.

🟢À LIRE AUSSI : Boom économique sans précédent en Algérie : la Banque mondiale confirme la tendance

Entre modernisation des services consulaires, coopération économique croissante et affinités diplomatiques renforcées, le partenariat sino-algérien entre dans une nouvelle phase. La digitalisation des paiements à l’ambassade de Chine symbolise à la fois un changement de méthode et une volonté partagée d’efficacité, de confiance et d’ouverture sur l’avenir.