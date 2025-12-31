Nouvel An 2026 : le président Tebboune adresse ses vœux au peuple algérien

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé, mercredi soir, un message de vœux au peuple algérien à l’occasion de l’entrée dans la nouvelle année 2026. Dans une allocution empreinte de solennité et d’espoir, le chef de l’État a présenté ses félicitations aux citoyennes et aux citoyens, leur souhaitant santé, bien-être et prospérité pour l’année à venir.

S’exprimant à cette occasion, le président Tebboune a déclaré s’adresser au peuple algérien « avec de chaleureuses félicitations » alors que le pays accueille une nouvelle année. Il a formulé ses vœux de « bonne santé et de bien-être pour tous », tout en exprimant son souhait de voir l’Algérie poursuivre son chemin vers davantage de stabilité et de progrès.

Une année placée sous le signe de la fierté nationale

Dans son message, le président de la République a insisté sur le caractère symbolique de l’année 2026, qu’il a qualifiée d’année de « fierté et de dignité » pour l’ensemble des Algériennes et des Algériens. Il a souligné que cette fierté nationale est le fruit des efforts collectifs et des sacrifices consentis par les fils du pays, mettant en avant le rôle du travail, de la persévérance et de l’engagement citoyen dans la construction de l’Algérie de demain.

Le chef de l’État a également rendu hommage aux forces vives de la nation, saluant la contribution des travailleurs, des jeunes et de toutes les catégories sociales à la consolidation de l’État et au renforcement de l’économie nationale. Selon lui, les réalisations accomplies constituent une base solide pour aborder les défis futurs avec confiance et détermination.

Un message de solidarité internationale

Au-delà des considérations nationales, le président Tebboune a tenu à exprimer une position claire sur les questions internationales, notamment la situation dans les territoires palestiniens. Il a formulé le vœu de voir « la fin des crimes sionistes » et le retour à une vie normale en Cisjordanie, à Gaza et à Al-Qods. Cette prise de position réaffirme l’attachement constant de l’Algérie aux causes justes et à la défense des peuples opprimés, en particulier la cause palestinienne.

Ce message s’inscrit dans la continuité de la diplomatie algérienne, fondée sur les principes de solidarité, de justice et de respect du droit international.

Un appel à l’espoir et à l’unité

En conclusion de son message, le président de la République a appelé à l’unité nationale et à l’optimisme, soulignant que l’année 2026 doit être abordée avec confiance et responsabilité. Il a invité les Algériens à poursuivre leurs efforts pour renforcer la cohésion sociale et contribuer, chacun à son niveau, à l’édification d’un avenir meilleur pour le pays.

À travers ces vœux, le chef de l’État a ainsi voulu transmettre un message d’espoir, de solidarité et de détermination à l’ensemble du peuple algérien, à l’aube d’une nouvelle année porteuse d’ambitions et de défis.