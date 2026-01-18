Nouveau siège Danone Djurdjura Algérie à Akbou, une vision renouvelée pour l’écosystème national

Le 26 novembre 2025 a constitué une étape stratégique pour Danone Djurdjura Algérie, avec l’inauguration de son nouveau bloc administratif au cœur de la zone industrielle d’Akbou, dans la wilaya de Béjaïa. Cette inauguration s’est déroulée en présence de figures majeures de l’entreprise et de la scène socio-économique, notamment le directeur des opérations Djamel Salhi, la secrétaire générale Linda Chilla, ainsi que le secrétaire général de l’UGTA, Aamar Takdjout. Cet événement a marqué une avancée significative dans la stratégie d’investissement et de modernisation du groupe en Algérie, consolidant son positionnement de locomotive du secteur des produits laitiers frais.

Danone a également dévoilé son nouveau laboratoire moderne, conçu pour hisser encore plus haut les standards de qualité. Une double inauguration qui vient célébrer 24 années de présence dans le pays, période durant laquelle l’entreprise s’est imposée comme un acteur majeur du marché algérien, avec une part estimée entre 20 % et 30 %.

Akbou, un site industriel stratégique et en pleine expansion

Mise en service en 1996, l’usine d’Akbou demeure l’un des sites les plus importants du groupe Danone dans la région. Installée sur 19 000 m², elle mobilise aujourd’hui 420 collaborateurs, un effectif qui oscille entre 400 et 900 employés selon les structures et les périodes.

Particularité notable, 60 % du personnel est féminin. L’ancienneté moyenne atteint 17 ans, un indicateur rare dans le secteur en Algérie. Certains collaborateurs cumulent jusqu’à 32 ans d’expérience, signe d’une fidélité exceptionnelle et d’un savoir-faire consolidé au fil des décennies.

Une montée en puissance soutenue par 18 millions d’euros d’investissements

Au cours des trois dernières années, l’entreprise a injecté 18 millions d’euros dans la modernisation de ses équipements, consolidant ainsi sa position de pionnier technologique. L’usine tourne aujourd’hui avec 11 lignes de production, en activité 7 jours sur 7, réparties sur 9 familles de produits. Les capacités de production atteignent des seuils impressionnants :

400 tonnes par jour, tous produits confondus,

tous produits confondus, 98 000 tonnes/an en production effective,

en production effective, une capacité installée maximale de 145 000 tonnes/an ,

, une cadence de 4 550 bouteilles/packs par heure ,

, une production quotidienne moyenne de 350 tonnes par jour.

Ces volumes placent Akbou dans le cercle restreint des usines les plus performantes du groupe.

Qualité, traçabilité et sécurité : le triptyque opérationnel de Danone

Depuis 2019, Danone Djurdjura Algérie détient la certification FSSC 22000 (version 6), l’un des standards internationaux les plus stricts en sécurité alimentaire reconnue par la Global Food Safety Initiative (GFSI). Le site applique une approche de traçabilité totale, depuis la réception du lait cru jusqu’à la distribution des produits finis, appuyée par des tableaux de bord digitaux qui pilotent les objectifs quotidiens.

En matière de sécurité de travail, le site d’Akbou affiche des performances exemplaires avec 0 accident LTA et 0 accident NLTA en 2025, un résultat remarquable dans le milieu agroalimentaire. Les réclamations qualité restent très faibles, moins d’une plainte pour 1 000 tonnes de yaourt produites.

En 2023, Danone a investi 2 millions d’euros pour renforcer la sécurité du personnel et améliorer les conditions de travail, confirmant sa volonté de hisser ses standards RH au niveau mondial.

Programme H’lib Dzair : le modèle qui transforme la filière laitière algérienne

Lancé en 2006, le programme H’lib Dzair se positionne comme la première initiative structurante dans l’histoire de la collecte de lait en Algérie. Officialisé en 2014 grâce au soutien du Fonds Danone Ecosystem et de GIZ International Services, il repose sur un principe simple, mais révolutionnaire, à savoir d’élever le modèle de l’élevage familial à un standard compétitif et durable.

Le programme s’appuie sur :

23 centres de collecte (“maisons des éleveurs”) répartis sur tout le territoire,

(“maisons des éleveurs”) répartis sur tout le territoire, 1 000 éleveurs partenaires ,

, une collecte annuelle de 60 000 tonnes de lait cru ,

, un acheminement quotidien de 124 à 134 tonnes ,

, 17 camions par jour qui assurent le respect de la chaîne du froid.

Cette organisation confère à Danone un approvisionnement local robuste et permet de soutenir directement près de 5 000 acteurs de la filière.

Un accompagnement intégré, du fourrage jusqu’au financement

Ainsi, le programme H’lib Dzair offre un soutien complet aux éleveurs, incluant :

du conseil technique ,

, une assistance logistique,

un accompagnement financier,

la mise à disposition de fourrage à prix stables toute l’année ,

, l’appui opérationnel de 25 collaborateurs Danone dédiés exclusivement à cette activité.

L’objectif à long terme est de construire un modèle d’économie sociale pérenne, capable d’assurer la résilience des fermes familiales algériennes et de réduire la dépendance aux importations.

Un exemple de l’intégration locale

Avec 75 % de matière première intégrée, Danone Djurdjura Algérie fait partie des leaders nationaux en matière d’intégration locale. Selon Djamel Salhi, 70 à 83 % du lait cru utilisé dans les différentes gammes provient d’éleveurs algériens.

Seuls 25 % des intrants utilisés sont importés, le reste étant produit localement. Une démarche qui contribue pleinement à l’économie nationale, tout en renforçant la souveraineté alimentaire.

Danone mise sur la qualité de la composition plutôt que sur une guerre des prix. Le label H’lib Dzair, garantissant l’origine 100 % algérienne du lait, constitue l’un des axes centraux de la stratégie produit. L’entreprise dispose également d’une station de traitement des eaux usées (STEP), démontrant son engagement environnemental.

Une gamme riche, adaptée à toute la population

Danone Djurdjura Algérie développe et met sur le marché neuf catégories de produits couvrant toutes les étapes de la vie, de la nutrition infantile aux produits laitiers frais destinés à toute la famille. Cette palette large lui permet d’adresser avec précision les besoins nutritionnels de chaque tranche de la population algérienne. Pour certaines gammes, notamment les jus et les produits fruités, l’entreprise s’appuie sur des partenariats avec des multinationales spécialisées dans les fruits, garantissant une qualité constante et une offre diversifiée.

La distribution repose sur un réseau structuré de distributeurs agréés, chargés d’assurer la présence des produits sur l’ensemble du territoire. Ce dispositif permet à Danone Djurdjura de maintenir une couverture nationale optimale, tout en offrant un niveau de service homogène et fiable aux consommateurs.

Une entreprise engagée : Certification B Corp 2024 et Top Employer 2025

Cette certification, qui exige un minimum de 80 points sur 200 au B Impact Assessment, mesure de façon rigoureuse la performance d’une entreprise dans cinq axes majeurs : les collaborateurs, la gouvernance, les clients, l’environnement et l’engagement communautaire.

À l’échelle mondiale, Danone a obtenu la certification B Corp en novembre 2025, regroupant plus de 200 entités juridiques certifiées dans plus de 60 pays. Cela représente près de 9 % de l’ensemble des effectifs du mouvement B Corp. Cette reconnaissance couronne une décennie de travail, engagée en 2015, et témoigne de la volonté durable de Danone d’allier performance économique et impact sociétal positif.

En outre, Danone Djurdjura Algérie s’engage dans un modèle d’agriculture régénératrice qui protège la santé des sols, valorise le rôle central des agriculteurs et veille au bien-être animal. Lorsqu’elle est appliquée dans des conditions optimales, cette approche renforce les bénéfices de l’agriculture : amélioration des sols, préservation de la biodiversité, gestion durable de l’eau, contribution au climat, tout en assurant une agriculture résiliente et rentable sur le long terme.

Pour structurer cette démarche, Danone a conçu plusieurs outils de référence, dont le Danone Regenerative Agriculture Scorecard et le Danone Environmental Handbook, élaborés en partenariat avec des experts de WWF France et des spécialistes de l’environnement et de l’agriculture. Ces outils servent de cadre pour identifier les meilleures pratiques régénératrices et les déployer avec les agriculteurs partenaires.

Top Employer 2025 : une référence en gestion des talents

En 2025, Danone Djurdjura Algérie a décroché la certification Top Employer, une distinction qui consacre la qualité de ses pratiques RH et son investissement dans le bien-être de ses équipes. Ce label reconnaît la capacité de l’entreprise à créer un environnement de travail performant, inclusif et propice au développement des compétences.

Sur le plan social, les collaborateurs bénéficient d’une couverture complémentaire santé avec un taux de remboursement pouvant atteindre 90 %, ainsi que d’une représentation syndicale affiliée à l’UGTA. Danone accorde une place essentielle au dialogue social, convaincue que la collaboration avec les partenaires syndicaux renforce la compétitivité et garantit la continuité de la production.

Danone en Algérie : une histoire qui a transformé le marché laitier national

L’histoire de Danone en Algérie débute en octobre 2001, lorsque le géant mondial des produits laitiers frais scelle un partenariat avec la laiterie Djurdjura, une entreprise familiale appartenant à la famille Batouche. Danone prend alors 51 % du capital. À cette période, Djurdjura occupe déjà la première place sur le marché algérien des produits laitiers frais. Fondée en 1983, la société s’est imposée au fil de près de deux décennies de croissance continue.

En 2006, Danone renforce son ancrage dans le pays en portant sa participation à 95 % du capital de Danone Djurdjura Algérie. Cette montée au capital traduit un engagement durable sur le marché algérien et s’inscrit dans la stratégie globale du groupe : consolider ses positions en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, une région considérée comme l’un des pôles de développement les plus prometteurs.

Un nouveau chapitre pour Danone Djurdjura Algérie

L’arrivée de Danone en Algérie a profondément reconfiguré le marché des yaourts et des produits laitiers frais. Grâce à une stratégie marketing ambitieuse, l’entreprise a élargi la demande et stimulé l’entrée de nouveaux producteurs. Les opérateurs locaux ont dû renforcer leur compétitivité pour suivre le rythme. Entre 2001 et 2003, Danone aurait contribué à près de 40 % de la hausse de la demande en produits laitiers frais, selon plusieurs estimations.

Cette dynamique a transformé le marché en un terrain particulièrement attractif pour l’investissement, tout en dynamisant l’ensemble de la filière agroalimentaire nationale. Les retombées positives se sont étendues à toute la chaîne de valeur, notamment à travers :

la promotion de l’agriculture régénératrice,

le soutien aux petits éleveurs,

la réduction de l’empreinte environnementale,

le renforcement de la qualité nutritionnelle,

l’intégration locale comme moteur de souveraineté.

Quelles perspectives pour l’avenir ?

L’inauguration du nouveau bloc administratif et du laboratoire d’Akbou s’inscrit dans une stratégie de modernisation globale des infrastructures et des conditions de travail. Cette étape confirme la confiance de Danone dans le potentiel du marché algérien et son intention d’y poursuivre un développement soutenu.

Avec 800 à 900 collaborateurs répartis entre l’usine d’Akbou, le siège d’Alger et le centre de distribution de Tessala El Merdja, Danone Djurdjura Algérie continue de porter sa mission : “apporter la santé par l’alimentation au plus grand nombre”. L’entreprise veut contribuer au bien-être des familles algériennes en leur proposant des produits sains, sûrs et de haute qualité, tout en jouant un rôle actif dans la société, en cohérence avec la vision du groupe : “One Planet, One Health”.

Entreprise à mission et désormais certifiée B Corp, Danone Djurdjura Algérie prouve qu’une performance économique solide peut aller de pair avec un impact social positif et une responsabilité environnementale assumée. Son engagement pour l’agriculture régénératrice, le développement de la filière lait locale et l’accompagnement des éleveurs place l’entreprise au cœur du développement durable du secteur agroalimentaire en Algérie.

