Notes du 3ᵉ trimestre 2026 : le ministère de l’Éducation nationale annonce la date

Les établissements scolaires algériens ont annoncé les dates de remise des notes du 3ᵉ trimestre 2026, fixées aux dimanche 24 et lundi 25 mai 2026. Les parents d’élèves sont officiellement invités à se présenter dans les établissements pour consulter les copies d’examen et échanger avec les enseignants.

La plupart des établissements ont précisé que les enseignants sont tenus de soumettre les notes avant le 24 mai 2026. Durant les deux journées prévues, les parents pourront :

Consulter les copies d’examens du 3ᵉ trimestre

Revoir la correction directement avec les enseignants

S’informer sur les résultats de leurs enfants avant la publication officielle des bulletins

Les établissements scolaires de tous les niveaux ont alors achevé cette semaine les examens de fin de 3ᵉ trimestre 2025-2026, ouvrant ainsi la voie à la phase de remise des notes et à la préparation des examens officiels de fin d’année.

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BAC et BEM 2026 en Algérie : dates et programme complet

Le ministère de l’Éducation Nationale a officialisé le calendrier des deux grands examens nationaux de fin d’année. Les candidats au Brevet d’Enseignement Moyen (BEM 2026) et au Baccalauréat 2026 connaissent désormais leurs dates d’épreuves, ainsi que les délais pour retirer leurs convocations en ligne.

Les épreuves écrites du BEM 2026 se dérouleront sur trois jours : du mardi 19 mai au jeudi 21 mai 2026

Pour le BEM 2026e retrait des convocations a débuté le 19 avril 2026 et reste ouvert jusqu’au 21 mai 2026 sur bem.onec.dz

Il reste quelques jours seulement pour retirer votre convocation au BEM avant la clôture du 21 mai. Le ministère appelle tous les candidats à effectuer cette démarche sans attendre, afin de vérifier l’exactitude des informations et d’éviter tout désagrément de dernière minute.

Ainsi, le compte à rebours est lancé : les épreuves du BEM débutent dans 4 jours.

Voici le planning complet tel que publié par le ministère de l’Éducation Nationale :

L’examen du BAC 2026 est programmé sur cinq jours : du dimanche 7 juin au jeudi 11 juin 2026

Pour le BAC 2026 : La plateforme est accessible depuis le 7 mai 2026 et jusqu’au 11 juin 2026 sur bac.onec.dz

Les candidats scolarisés peuvent également accéder à leurs convocations via l’espace parents de la plateforme awlyaa.education.dz.

Concernant les futurs bacheliers, voici donc le programme prévu pour l’examen :