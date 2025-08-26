« Ne cliquez pas »… Cette arnaque par SMS Algérie Poste peut vider votre compte CCP

Algérie Poste a annoncé ce lundi avoir identifié des tentatives d’hameçonnage récurrentes ciblant ses clients. Ces attaques se manifestent par l’envoi de faux SMS contenant des liens frauduleux qui imitent la page officielle de l’établissement, dans le but de voler des données personnelles et confidentielles, notamment les numéros de comptes et les mots de passe.

Dans un communiqué, l’établissement a précisé que ces tentatives suspectes n’ont aucun lien avec ses services officiels. Algérie Poste a vivement conseillé à ses clients de ne pas cliquer sur les liens envoyés par SMS ou e-mail, et de ne jamais saisir leurs données personnelles sans s’être assuré de l’authenticité et de la sécurité de la page web.

Dans ce contexte, Algérie Poste a mis à la disposition de ses clients les liens de ses pages officielles sur les différentes plateformes de réseaux sociaux, ainsi que les liens vers les applications certifiées sur le Google Play Store : « Baridi Mob » et « Eccp ».

L’établissement a réitéré son appel à tous les clients à faire preuve de vigilance et de prudence face aux messages suspects, afin d’éviter d’être victimes de telles tentatives d’escroquerie, tout en réaffirmant son engagement continu à garantir la protection des données personnelles des citoyens.

Attention aux cyber-arnaques ! La police algérienne alerte sur la fraude électronique

Face à la recrudescence des cyberattaques et des tentatives de fraude, la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) a également lancé une campagne de sensibilisation pour mettre en garde les citoyens contre les dangers de la fraude électronique. L’objectif est clair : protéger les Algériens des pièges tendus par des cybercriminels de plus en plus sophistiqués.

Les fraudeurs utilisent des techniques de plus en plus élaborées pour appâter leurs victimes. Ils se font passer pour des employés de la poste, d’une banque ou d’autres institutions de confiance. Leur but est de dérober les informations personnelles et bancaires, en particulier les codes OTP (mot de passe à usage unique).

Les signaux d’alerte sont désormais connus :

Des messages suspects : Les arnaqueurs envoient des SMS ou des e-mails alarmants, demandant de « vérifier » ou « mettre à jour » des informations sous peine de voir un compte bloqué. L’image de la DGSN montre un message fictif annonçant un retrait de 100 000 dinars pour inciter la victime à agir de façon précipitée.

: Les arnaqueurs envoient des SMS ou des e-mails alarmants, demandant de « vérifier » ou « mettre à jour » des informations sous peine de voir un compte bloqué. L’image de la DGSN montre un message fictif annonçant un retrait de pour inciter la victime à agir de façon précipitée. Des liens frauduleux : Les messages contiennent souvent des liens vers de faux sites web, imitant à la perfection les plateformes officielles. Le but est d’y inciter la victime à entrer ses informations confidentielles, qui seront aussitôt volées.

: Les messages contiennent souvent des liens vers de faux sites web, imitant à la perfection les plateformes officielles. Le but est d’y inciter la victime à entrer ses informations confidentielles, qui seront aussitôt volées. Le faux prétexte de « vérification » : La ruse la plus courante consiste à demander à la victime de « confirmer » son identité en transmettant des informations sensibles, comme son code secret ou ses coordonnées de carte bancaire. Or, aucune institution légitime ne vous demandera ces données par téléphone ou par e-mail.

Arnaque en ligne : Les réflexes à adopter pour se protéger

La police algérienne est formelle : la vigilance est le meilleur bouclier contre ces menaces. Voici les recommandations essentielles pour éviter de tomber dans le piège :

Ne communiquez jamais vos informations confidentielles : Qu’il s’agisse d’un mot de passe, d’un code de carte bancaire ou du code OTP, ces données sont strictement personnelles. Ne les partagez avec personne.

: Qu’il s’agisse d’un mot de passe, d’un code de carte bancaire ou du code OTP, ces données sont strictement personnelles. Ne les partagez avec personne. Méfiez-vous des inconnus : Ne donnez pas suite aux demandes d’individus qui se font passer pour des agents de l’État ou des employés de la Poste sans avoir vérifié leur identité.

Restez vigilant face aux e-mails et messages suspects : N’ouvrez pas les pièces jointes et ne cliquez pas sur les liens provenant d’expéditeurs inconnus ou dont l’orthographe semble suspecte.

En cas de doute, signalez ! : Si vous pensez être la cible d’une tentative de fraude, ne perdez pas de temps. Contactez immédiatement les services de police compétents pour déposer une plainte.

Cette campagne de prévention, diffusée sur les réseaux sociaux de la police algérienne, souligne l’importance de l’éducation numérique pour la sécurité de tous. La DGSN rappelle que la meilleure protection réside dans la prudence et le bon sens, deux armes redoutables face à la cybercriminalité.