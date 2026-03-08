Moutons importés : Tebboune fixe un prix plafond pour l’Aïd el-Adha 2026

À quelques mois de l’Aïd el-Adha 2026, la question du prix des moutons importés s’invite au sommet de l’État. Réuni ce dimanche en Conseil des ministres, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a pris une décision très attendue concernant l’opération d’importation de bétail destinée au sacrifice.

Selon le communiqué de la présidence de la République, la réunion de ce 08 mars 2026 a notamment porté sur l’importation d’un million de têtes de moutons en prévision de l’Aïd el-Adha.

Au centre de cette opération, l’encadrement du prix de vente afin d’éviter les dérives observées ces dernières années sur le marché.

Aïd el-Adha 2026 en Algérie : un prix plafond de 50 000 DA pour les moutons importés

Le Conseil des ministres s’est penché sur les préparatifs de l’Aïd el-Adha 2026. Notamment l’opération d’importation d’un million de moutons destinés au marché national.

À cette occasion, le président de la République a fixé un prix maximal de vente de 50 000 dinars algériens pour les moutons importés destinés aux citoyens.

Cette mesure vise à encadrer la commercialisation et à limiter les hausses excessives. Le communiqué de la présidence précise également que les services de l’État devront assurer un suivi rigoureux de l’opération d’importation et de distribution.

Les autorités sont notamment chargées de :

Surveiller les circuits de commercialisation ;

Empêcher les tentatives de fraude et de spéculation ;

; Lutter contre toute forme de détournement ou de contrebande.

La présidence souligne ainsi la nécessité de « cerner toutes les méthodes de fraude, de contrebande et de spéculation » susceptibles de perturber le marché.

Conseil des ministres du 08/03/2026 : les autres points et décisions abordés

Outre la question des moutons de l’Aïd, plusieurs dossiers ont été examinés lors de la réunion du Conseil des ministres. Parmi les principaux points évoqués :

Lutte contre la spéculation : instruction de renforcer le suivi quotidien contre les spéculateurs touchant certains fruits et les viandes importées, avec inscription des contrevenants sur des listes noires leur interdisant l’importation ou toute activité commerciale.

: instruction de renforcer le suivi quotidien contre les spéculateurs touchant certains fruits et les viandes importées, avec inscription des contrevenants sur des listes noires leur interdisant l’importation ou toute activité commerciale. Révision de la loi sur les circonscriptions électorales : le projet devra être réexaminé et discuté avec les partis politiques avant son adoption finale.

: le projet devra être réexaminé et discuté avec les partis politiques avant son adoption finale. Lutte contre le criquet dans le Grand Sud

Plan national pour la jeunesse 2026-2029 : renforcement des politiques en faveur de l’emploi des jeunes, de la lutte contre la drogue et du développement du sport scolaire et universitaire.

: renforcement des politiques en faveur de l’emploi des jeunes, de la lutte contre la drogue et du développement du sport scolaire et universitaire. Allocation chômage : instruction de vérifier les cas de jeunes n’ayant pas bénéficié de cette aide et de proposer de nouvelles mesures pour réduire le chômage.

: instruction de vérifier les cas de jeunes n’ayant pas bénéficié de cette aide et de proposer de nouvelles mesures pour réduire le chômage. Infrastructures pour la jeunesse : objectif d’au moins une maison de jeunes dans chaque commune et élargissement du réseau d’auberges de jeunesse.

: objectif d’au moins une maison de jeunes dans chaque commune et élargissement du réseau d’auberges de jeunesse. Environnement et adaptation climatique : renforcement des laboratoires de contrôle des produits importés dans les ports et aéroports et accélération du traitement des eaux usées afin d’atteindre un taux de réutilisation d’au moins 30 %.

La réunion s’est enfin achevée par l’adoption de décisions portant sur des nominations et des fins de fonctions dans plusieurs postes supérieurs de l’État.