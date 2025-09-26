Modernisation du réseau de pipelines : SONATRACH signe un accord majeur avec un consortium chinois

Dans un effort de modernisation de ses infrastructures, le groupe pétrolier Sonatrach a annoncé la signature de deux contrats majeurs avec un consortium chinois, marquant un tournant dans la gestion de son vaste réseau de pipelines.

L’accord, scellé ce jeudi au siège d’Alger, engage les entreprises chinoises CAIEC (China National Aero-Technology International Corp) et SLPI (Shenglong Oil And Gas Pipeline Inspection Technology Co., Ltd) à inspecter une portion critique de 3 576 km du réseau, incluant cinq gazoducs, dont deux stratégiques dédiés à l’exportation du gaz algérien vers l’international :

le GO2 (548 km)

et le GPDF (521 km).

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence de figures clés des deux parties, dont le PDG de Sonatrach, Rachid Hachichi, et ses homologues chinois, Yucheng Zhao et Hua Yang.

Sonatrach s’allie à la Chine pour sécuriser et moderniser son réseau de pipelines

Cette collaboration vise à renforcer la sécurité et l’efficacité d’un réseau long de 22 000 km, un enjeu crucial pour l’économie algérienne. Les opérations prévues incluent des inspections de haute technologie, telles que l’utilisation de racleurs instrumentés, des relevés topographiques précis, la détection des défauts, et l’élaboration de cartographies détaillées.

Les deux contrats sont issus d’un appel d’offres national et international ouvert, avec un délai de réalisation de 24 mois chacun. Ils s’inscrivent pleinement dans l’objectif de Sonatrach de se conformer à la réglementation algérienne, notamment au décret exécutif n° 21-314 du 14 août 2021, qui encadre les procédures de contrôle et de suivi des infrastructures de transport d’hydrocarbures.

Dans son discours, Rachid Hachichi a mis en lumière l’importance de cette initiative, soulignant la nécessité d’une surveillance minutieuse pour prévenir les risques et assurer la continuité de l’approvisionnement.

« Ces contrats nous permettront d’utiliser des technologies de pointe pour des interventions rapides, garantissant la sécurité de nos installations », a-t-il déclaré.

De son côté, Yucheng Zhao a affirmé la mobilisation des « meilleures ressources » du consortium pour la réussite du projet. Il a également exprimé l’espoir que cet accord ouvre la voie à d’autres partenariats, notamment dans la transformation numérique et l’utilisation de drones dans le secteur énergétique.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie à long terme de Sonatrach visant à garantir la fiabilité de ses infrastructures et à répondre aux exigences du marché international. Elle reflète également la volonté de l’entreprise de renforcer ses partenariats technologiques pour une gestion plus intelligente et durable de ses ressources.