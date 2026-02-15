Mise à jour KYC sur ECCP : faut-il craindre un blocage du compte ? Algérie Poste répond

Algérie Poste a annoncé une nouvelle mesure destinée aux utilisateurs de la plateforme numérique ECCP. Dans un communiqué adressé à ses clients, l’entreprise a confirmé que la mise à jour des données personnelles, connue sous l’appellation KYC (Know Your Customer – Connaître son client), est désormais une procédure obligatoire.

Selon Algérie Poste, cette démarche s’inscrit dans le cadre des exigences réglementaires et des lois en vigueur en Algérie. Elle se base notamment sur les dispositions de la loi 05-01, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent ainsi que le financement du terrorisme.

L’établissement public précise également que cette procédure répond aux normes internationales appliquées dans le secteur financier pour garantir la vérification de l’identité des clients.

Algérie Poste lance l'opération KYC : ce que les utilisateurs ECCP doivent faire

Dans son explication, Algérie Poste souligne que l’objectif principal de cette opération est de mettre à jour les informations personnelles des usagers afin de renforcer l’identification des clients. Cette actualisation vise aussi à améliorer la protection des comptes et à sécuriser les transactions effectuées via ECCP, dans un contexte où les services numériques prennent une place de plus en plus importante dans les opérations bancaires et postales.

Face aux inquiétudes de certains utilisateurs, Algérie Poste a tenu à apporter une précision importante : le fait de ne pas effectuer cette mise à jour ne conduit pas automatiquement à la fermeture du compte ni à son blocage. Cette clarification intervient alors que plusieurs clients craignaient une suspension de leur accès à la plateforme en cas de retard ou d’absence de mise à jour.

L’institution a également insisté sur la question de la confidentialité. Elle assure que toutes les données fournies par les utilisateurs dans le cadre de cette procédure resteront strictement confidentielles. Ces informations, affirme Algérie Poste, seront utilisées uniquement dans le cadre légal et ne feront l’objet d’aucune exploitation en dehors des règles fixées par la législation.

Cependant, Algérie Poste rappelle que la responsabilité de l’exactitude des informations saisies revient au titulaire du compte. Autrement dit, chaque utilisateur doit s’assurer que les données introduites sont correctes et conformes à sa situation réelle.

Pour accompagner ses clients et faciliter la compréhension de la procédure, l’entreprise a invité les usagers à consulter une vidéo explicative publiée et jointe à la fin de l’article ou de la publication officielle. Cette vidéo détaille les étapes à suivre pour réaliser correctement l’opération sur la plateforme ECCP.

Avec cette mesure, Algérie Poste affirme vouloir renforcer la sécurité de ses services et s’aligner sur les standards modernes de contrôle et de protection financière.