Meurtre d’une étudiante algérienne en Allemagne : l’ambassade confirme l’arrestation du suspect

L’ambassade d’Algérie à Berlin a annoncé l’arrestation du suspect impliqué dans le meurtre de Rahma Ayat, une ressortissante algérienne résidant à Hanovre, survenu le 4 juillet dernier.

Dans un communiqué officiel, l’ambassade a indiqué que le suspect est actuellement en garde à vue et fait l’objet d’une enquête. Elle a également précisé que le consulat général d’Algérie à Francfort est en contact permanent avec les autorités allemandes compétentes à Hanovre pour suivre l’évolution de cette tragique affaire et en élucider les circonstances.

L’ambassade a exprimé sa profonde tristesse et son émotion face à ce drame, adressant ses condoléances les plus sincères à la famille, aux proches et aux amis de la défunte. Elle a par ailleurs assuré qu’elle suit l’affaire de près, en coordination avec le consulat général à Francfort, et que toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour faciliter et accélérer le rapatriement du corps de la défunte en Algérie, afin qu’elle soit inhumée dans son pays natal.

L’ambassade a exprimé sa gratitude pour l’esprit de solidarité, de sympathie et de compassion manifesté par notre communauté nationale en Allemagne envers la défunte et sa famille.

Elle a appelé cette dernière à faire preuve de sagesse et de calme, et à placer sa confiance dans les services de l’ambassade et du Consulat Général, qui veillent à prendre toutes les mesures nécessaires dans de tels cas, conformément aux dispositions des accords de coopération bilatéraux conclus entre les deux pays.

Assassinat de Rahma en Allemagne : Le déroulement glaçant des faits

L’Allemagne a été le théâtre d’un drame bouleversant qui a secoué la communauté algérienne et au-delà. Rahma Ayat, une étudiante algérienne de 26 ans, a été brutalement assassinée dans son appartement au sud de Hanovre, un crime qui soulève de vives interrogations quant à son mobile.

Le matin des faits, des cris perçants ont alerté les résidents du quartier d’Arnum. Rapidement dépêlée sur place, la police a découvert le corps sans vie de Rahma, baignant dans son sang, présentant de multiples blessures par arme blanche au niveau de l’épaule et de la poitrine. Un homme allemand de 31 ans a été interpellé sur les lieux, couvert de sang.

Originaire d’Oran, Rahma était venue en Allemagne pour y suivre une formation d’infirmière. Décrite par ses proches et collègues comme une personne douce, respectueuse et dotée d’une moralité irréprochable, personne n’aurait pu imaginer une fin aussi tragique pour cette jeune femme pleine d’avenir.

Harcèlement et islamophobie : Les pistes explorées

Selon des voisins, Rahma aurait été la cible de harcèlement répété de la part de l’homme interpellé, en raison de son port du voile. Cette information renforce la thèse d’un crime islamophobe, une hypothèse que les autorités n’ont pas encore confirmée officiellement.

Cependant, le climat de haine croissant envers les femmes musulmanes en Allemagne et la multiplication des agressions à caractère islamophobe, dénoncés par la communauté musulmane locale, ne peuvent être ignorés.

La mère de Rahma, interrogée par un média, a révélé que sa fille l’avait alertée il y a plus de deux mois sur des agressions quotidiennes de la part d’un voisin. Ce dernier frappait violemment à sa porte, semant l’inquiétude.

Le matin du drame, le suspect aurait défoncé la porte de l’appartement de Rahma avant de la poignarder à plusieurs reprises. Malgré ses tentatives désespérées de chercher de l’aide en fuyant vers la cage d’escalier, elle a succombé à ses blessures.

Les amies de Rahma ont confirmé à sa mère que le motif du crime était lié à son attachement à son hijab, même sur son lieu de travail. Elles ont souligné que Rahma n’aurait jamais envisagé de rester en Allemagne si elle avait été contrainte de retirer son voile.

La réaction des autorités algériennes

Le ministère algérien des Affaires étrangères a réagi en recevant l’ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne en Algérie, Georg Felzheim. La rencontre a permis d’évoquer le dynamisme des relations bilatérales et les perspectives de renforcement du partenariat algéro-allemand, notamment en matière de coopération consulaire pour protéger les intérêts de la communauté algérienne en Allemagne.

Le secrétaire d’État a particulièrement insisté sur la nécessité de renforcer les mesures visant à garantir la sécurité et l’intégrité des membres de la communauté algérienne en Allemagne.

Une manifestation de soutien à la cause de Rahma est prévue à Hanovre, organisée par le « Réseau contre le meurtre des femmes ». L’ambassade d’Algérie à Berlin a confirmé suivre de près l’affaire, assurant que toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour faciliter et accélérer le rapatriement de la dépouille de la défunte.

Le Consulat général d’Algérie à Francfort est en contact permanent avec les autorités allemandes compétentes à Hanovre pour suivre l’évolution de cet événement tragique et élucider ses circonstances.

Les membres de la communauté algérienne ont été invités à faire preuve de sagesse et de calme et à faire confiance aux services de l’ambassade et du consulat général pour prendre toutes les mesures nécessaires conformément aux accords de coopération bilatéraux entre les deux pays.