Météo du week-end Algérie : mer agitée, pluies et orages prévus dans plusieurs régions ce 29 août

Le week-end tant attendu s’installe enfin, une occasion rêvée pour profiter des dernières journées de la saison estivale et des vacances au bord de la mer, en famille ou entre amis. Mais avant de sortir la glacière et les serviettes de plage, il vaut mieux jeter un œil aux prévisions météo. Car pour ce vendredi 29 août 2025, le ciel et la mer ne s’annoncent pas de tout repos. Vents forts, vagues dangereuses, averses et orages risquent de perturber les plans de nombreux vacanciers.

Météo Algérie prévoit une mer agitée sur les plages de Marsa Ben M’hidi, Béni Saf, Oran et Ténès. Les conditions devraient s’améliorer légèrement en fin de soirée, lorsque la mer redeviendra peu agitée. Les vents souffleront de l’ouest vers le sud avec une vitesse comprise entre 30 et 50 km/h, avant de faiblir en début de soirée, oscillant entre 10 et 25 km/h.

Côté houle, les vagues suivront une direction ouest à nord-ouest. Elles atteindront jusqu’à deux mètres en milieu de journée avant de retomber autour d’un mètre en fin de soirée. Quant à la température de l’eau, elle se maintiendra entre 23 et 24 degrés, idéale, mais à surveiller pour les baigneurs.

Qu’en est-il de l’état de la mer au centre et à l’est du pays ?

En allant vers le centre et l’est du pays, du côté de Ténès, Cherchell, Alger, Dellys, Béjaïa, Skikda, Annaba et El Kala, la mer restera globalement peu agitée. Toutefois, entre Ténès et Alger, la situation se compliquera dans l’après-midi et en soirée, où la mer deviendra agitée.

Les vents y souffleront avec une intensité variable, passant de 15 à 30 km/h, puis se renforceront nettement entre Ténès et Bouharoun avec des rafales atteignant 40 à 50 km/h. Les vagues, orientées ouest à nord-ouest, atteindront en moyenne un mètre, mais grimperont à 1,5 mètre entre Alger et Ténès dans l’après-midi et la soirée. Ici, la température de l’eau s’établira entre 24 et 26 degrés, plus douce que sur l’ouest du littoral.

Alerte météo en Algérie : pluies, orages et tempêtes de sable à l’intérieur du pays

En plus des perturbations maritimes, l’Office national de la météorologie (ONM) a diffusé un Bulletin météorologique spécial (BMS) annonçant des pluies et des orages dans plusieurs régions du pays ce vendredi.

Classée au niveau de vigilance “jaune”, l’alerte concerne un grand nombre de wilayas. En effet, des pluies orageuses sont à prévoir à Ouargla, El-Oued, In-Guezzam, Laghouat, Bordj-Bou-Arréridj, Ghardaïa, Touggourt, M’sila, Bordj-Badji-Mokhtar, Tamanrasset, Djelfa, El-Bayadh, El-M’Ghair, Naâma et Ouled-Djellal.

Les wilayas de l’est et du centre ne seront pas épargnées. Souk-Ahras, Mila, Oum-El-Bouaghi, Tébessa, Guelma, Batna, Annaba, Sétif, Constantine, Skikda, Jijel, Khenchela, Biskra et El-Tarf sont également placées en vigilance pour pluies et orages.

Avec ces prévisions, les sorties en mer s’annoncent risquées, tout comme les déplacements routiers dans les wilayas concernées par les orages. Pour profiter de ce début de week-end en toute sécurité, il est important de consulter régulièrement les prévisions de Météo Algérie et d’adapter ses activités en fonction de l’évolution du temps.