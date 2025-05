Météo du samedi 24 mai : temps hivernal, pluies abondantes et vents violents dans plusieurs régions

Un air d’hiver souffle sur l’Algérie en ce samedi 24 mai 2025. Plusieurs régions du pays restent sous l’influence d’un temps froid, humide et instable, marqué par des pluies parfois intenses et des vents violents. Météo Algérie a émis plusieurs bulletins météorologiques spéciaux (BMS) toujours en cours de validité, plaçant de nombreuses wilayas en vigilance orange de niveau 2.

Le premier BMS de l’ONM annonce des pluies qui continuent de s’abattre depuis hier après-midi sur les wilayas suivantes : El M’Ghair, Laghouat, M’Sila, Bordj Bou Arreridj, mais aussi sur le sud de Sétif, Mila, Constantine, Guelma et Souk Ahras, les cumuls devraient osciller entre 20 et 30 mm, avec des pics pouvant dépasser localement 40 mm. Ce BMS reste actif jusqu’à 03h00 du matin, ce samedi.

Dans le sud du pays, un autre phénomène inquiète : les vents violents. Météo Algérie prévoit des rafales atteignant, voire dépassant, les 80 à 90 km/h dans les wilayas d’El Oued, Touggourt, Ouargla, El Meniaa, Ghardaïa, Timimoun, ainsi que dans le sud d’El Bayadh, Béchar et Beni Abbes. La direction du vent, de secteur nord-est, souffle déjà entre 60 et 70 km/h. Cette alerte reste en vigueur jusqu’au samedi à 06h00 du matin.

Les pluies touchent aussi El Bayadh et le nord de Béchar, avec des quantités estimées entre 20 et 30 mm jusqu’à 09h00 ce samedi. Même situation dans plusieurs wilayas du Centre, à savoir Bouira, Médéa, Ain Defla, Tipaza, Chlef, Tissemsilt et Tiaret, où les cumuls pourraient atteindre 30 à 40 mm.

La vigilance s’intensifie également dans le centre-est et les Aurès, où Météo Algérie prévoit entre 30 et 40 mm de pluie, avec des pointes localement supérieures à 60 mm, notamment dans les régions montagneuses. Cette alerte concerne les wilayas de Djelfa, Ouled Djellal, Biskra, Batna, Oum El Bouaghi, Khenchela et Tébessa. Ce BMS s’étend jusqu’à 09h00 du matin, ce samedi.

Temps hivernal en Algérie : quelles sont les prévisions météo du jour ?

Ce samedi 24 mai, une météo capricieuse et des températures en nette baisse seront au rendez-vous, notamment sur le nord du pays. L’atmosphère se teinte d’un air quasi hivernal, bien loin des standards habituels du mois de mai.

Le ciel restera largement couvert sur l’ensemble des régions nord. Des pluies parfois intenses s’inviteront localement, rendant la journée plutôt morose, surtout sur les Hauts Plateaux et le centre-est du pays. Malgré cette dominante nuageuse, quelques éclaircies perceront le ciel dans l’extrême ouest du pays.

Dans le sud, la situation se présente de façon plus contrastée. Sur le nord Sahara et le Sahara oriental, les nuages s’imposeront largement, apportant par endroits des averses éparses. À l’inverse, un temps plus stable et clément s’installera sur le Sahara central et l’extrême sud du pays, où le soleil brillera davantage.

Côté températures, les valeurs maximales chuteront sensiblement au nord, avec des niveaux compris entre 13 et 23 °C, un ressenti bien frais pour cette période de l’année. En revanche, le sud conservera des conditions nettement plus chaudes, où le thermomètre grimpera entre 25 et 45 °C, selon les régions.

Cette météo atypique pour une fin mai pousse les citoyens à adapter leurs plans du week-end. Il convient de rester attentif aux bulletins de Météo Algérie, notamment en cas de déplacements dans les régions touchées par les intempéries.