Météo du jeudi 28 août : quelles prévisions pour les différentes régions du pays ?

La fin de semaine est déjà là et, avec elle, le week-end tant attendu. Mais pour ce jeudi 28 août 2025, les prévisions météo annoncent un temps instable sur une grande partie du territoire. Le bulletin diffusé par Météo Algérie prévoit en effet des conditions contrastées entre les régions côtières, l’intérieur et le sud du pays.

Les régions côtières profiteront d’un ciel globalement dégagé tout au long de la journée. Les températures y resteront agréables, offrant un répit aux habitants après plusieurs journées marquées par une forte vague de chaleur.

À l’intérieur, les conditions météorologiques s’annoncent plus perturbées. Le ciel restera voilé et des orages locaux pourraient éclater dans plusieurs wilayas, rendant la journée plus instable. Les habitants devront donc rester vigilants face aux risques de pluies locales.

Au sud du pays, la météo restera dominée par un ciel voilé accompagné d’averses locales. Quelques éclaircies parviendront toutefois à percer, notamment sur le Sahara central et l’ouest des régions sahariennes, offrant ainsi de courts moments ensoleillés.

Pluies et orages en Algérie : vigilance jaune dans ces wilayas !

Les services de Météo Algérie ont placé plusieurs régions en vigilance jaune pour “pluies” et “orages”. Cette alerte météo concerne les wilayas de Souk-Ahras, Ouargla, El-Oued, Tissemsilt, In-Guezzam, Laghouat, Bordj-Bou-Arréridj, Ghardaïa, Touggourt et M’sila, Bordj-Badji-Mokhtar,

Mais aussi, les wilayas de Tiaret, Mila, Tamanrasset, Oum-El-Bouaghi, Tébessa, Guelma, Tizi-Ouzou, Batna, Tindouf, Sétif, Djelfa, Constantine, El-Bayadh, El-M’Ghair, Khenchela, Aïn-Defla, Médéa, Biskra, Adrar, Naâma, Boumerdès, Bouira, Ouled Djellal et Blida.

Alerte météo : de fortes vagues attendues sur plusieurs côtes algériennes dès aujourd’hui

L’Office national de météorologie (ONM) a lancé un bulletin spécial annonçant l’arrivée de hautes vagues sur de nombreuses régions côtières du pays. Les prévisions indiquent que la houle atteindra jusqu’à trois mètres par endroits, à partir de ce jeudi.

Dès les premières heures de la journée, à partir de 3h du matin, la mer deviendra particulièrement agitée au large de Cap Carbon (Arzew, wilaya d’Oran), Marsa Ben M’hidi (Oran) et Béni Saf (Aïn Témouchent). Les vagues y mesureront entre 1,5 et 2 mètres avant de grimper dans l’après-midi pour atteindre entre 2 et 3 mètres. La situation devrait se prolonger au moins jusqu’au vendredi à la même heure.

Le bulletin météo s’étend également aux côtes d’Oran, d’Arzew, de Mostaganem, d’El Marsa, de Ténès, de Béni Hawa et de Damous. Dans ces régions, les conditions maritimes se dégraderont à partir de 6h du matin jeudi et persisteront jusqu’au vendredi à 6h. La houle y variera entre 1,5 et 2 mètres avant d’augmenter, dans l’après-midi, pour atteindre 2 à 2,5 mètres.

Enfin, d’autres régions comme Damous, Cherchell, Bou Ismaïl et Alger seront touchées à partir de jeudi midi. Les vagues devraient y rester fortes jusqu’à vendredi matin. Avec ces prévisions, les marins, les pêcheurs ainsi que les vacanciers doivent redoubler de vigilance. Ces perturbations peuvent rendre la navigation et la baignade dangereuses et accroître les risques de noyade sur l’ensemble du littoral concerné.