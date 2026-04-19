Météo Algérie : un dimanche 19 avril ensoleillé, mais des vents violents persistent dans ces wilayas

La semaine démarre sous de meilleurs auspices sur le plan météorologique en Algérie. Après plusieurs jours marqués par des pluies soutenues et des perturbations parfois intenses, le calme revient progressivement. Ce dimanche 19 avril, le pays retrouve un visage plus printanier, dominé par le soleil et des températures agréables. Mais derrière cette accalmie apparente, certaines régions restent sous surveillance, notamment au sud où les vents continuent de souffler avec intensité.

Sur les régions nord du pays, le ciel s’impose dans un registre globalement dégagé. Le soleil domine largement la journée, offrant une atmosphère plus stable et lumineuse. Cette amélioration marque une rupture nette avec les conditions instables observées ces derniers jours.

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Les températures confirment ce retour à la normale. À Alger, le mercure avoisine les 22 degrés, tandis qu’il atteint 24 degrés à Annaba et 25 degrés à Oran. Ces valeurs, en phase avec la saison, installent une ambiance douce et agréable, propice aux activités de plein air.

Qu’en est-il du sud du pays ?

Plus au sud, le tableau se nuance légèrement. Un voile nuageux léger couvre le Sahara central et les régions de l’extrême sud, sans pour autant perturber significativement les conditions générales. Le temps reste globalement stable, mais la chaleur s’intensifie progressivement.

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Les températures grimpent ainsi à 25 degrés à El Bayadh et Laghouat, 30 degrés à El Oued, 32 degrés à Adrar, 33 degrés à Tamanrasset et jusqu’à 36 degrés à In Guezzam. Cette montée du mercure confirme une dynamique plus estivale dans ces régions.

Alerte météo en Algérie : vents violents et risques de tempêtes de sable

Malgré ce retour du beau temps, les services météorologiques maintiennent un niveau de vigilance dans certaines zones du sud. Ils signalent des vents forts accompagnés de soulèvements de sable dans plusieurs wilayas au cours de la journée.

Selon un bulletin d’alerte, ces rafales concernent particulièrement les wilayas d’In Guezzam, Bordj Bou Arreridj et Tamanrasset. Ces vents peuvent réduire considérablement la visibilité, notamment sur les axes routiers exposés, et compliquer les déplacements.

Ce contraste entre un nord apaisé et un sud encore agité illustre parfaitement la transition météorologique en cours. Si le printemps semble enfin reprendre ses droits sur une grande partie du territoire, la prudence reste de mise dans les régions exposées aux vents et aux tempêtes de sable.

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