Météo Algérie : neige, pluies intenses et vents violents… ce qui vous attend jusqu’à la fin de semaine

Les prochaines heures vont prolonger un épisode météo particulièrement actif, marqué par des pluies orageuses soutenues, un retour notable de la neige sur les reliefs et des vents parfois violents, selon les dernières prévisions des services météorologiques. Ces conditions hivernales affectent de nombreuses régions du pays et risquent de persister jusqu’au week-end.

La dynamique enclenchée ce mardi ne compte pas s’essouffler rapidement. Les régions du centre et de l’est resteront sous l’influence de perturbations actives, avec des pluies orageuses capables de générer des cumuls importants en peu de temps.

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Les wilayas de Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf continueront de recevoir des précipitations soutenues. À cela s’ajoutent Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mila, Constantine, Guelma et Souk Ahras, où les quantités pourraient dépasser localement les 50 mm jusqu’au mercredi matin.

Le centre du pays ne sera pas en reste. Boumerdès, Alger, Tipaza, Chlef, Aïn Defla, Blida et Médéa resteront exposées à des épisodes pluvieux réguliers. Cette persistance installe un contexte humide durable, avec des sols saturés et un risque accru de ruissellement, notamment en zones urbaines.

Alerte météo en Algérie : des pluies inhabituelles au sud du pays !

Fait moins courant mais tout aussi marquant, certaines régions sahariennes entreront dans cette configuration instable. In Salah, Illizi et Ouargla devraient enregistrer des pluies orageuses pouvant dépasser les 50 mm jusqu’à ce soir. Dans ces zones peu habituées à de tels cumuls, chaque épisode pluvieux prend une dimension particulière. Les écoulements rapides imposent une vigilance renforcée.

Neige en altitude : le retour de l’hiver qui s’installe ?

Sur les reliefs, le décor bascule clairement vers l’hiver. Dès cet après-midi et jusqu’à demain matin, la neige fait son retour sur plusieurs wilayas du centre et de l’est.

Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Sétif, Bordj Bou Arreridj, Mila, Oum El Bouaghi et Tébessa figurent parmi les zones concernées. À mesure que les perturbations se succèdent, les accumulations pourraient compliquer les conditions de circulation, notamment sur les axes de montagne.

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En parallèle, une vigilance jaune reste en vigueur sur plusieurs autres reliefs, notamment à Khenchela, Batna, M’sila et Bouira, signe que cet épisode neigeux pourrait s’étendre ou se renforcer localement.

BMS en Algérie : vents forts et tempêtes de sable au programme

L’instabilité ne se limite pas aux précipitations. Plusieurs wilayas connaîtront des vents soutenus dans les prochains jours, notamment à Tébessa, Oum El Bouaghi, Khenchela, Batna, Biskra, M’sila, Ouled Djellal, El M’Ghair, El Oued et Touggourt.

Ces rafales risquent de soulever du sable, en particulier dans les régions d’El Oued et Touggourt où des tempêtes de sable pourraient réduire fortement la visibilité. Dans ces conditions, les déplacements deviennent rapidement complexes.

Une fin de semaine sous influence hivernale

La tendance générale ne laisse place à aucune accalmie rapide. Les prévisions indiquent clairement une poursuite de cette instabilité jusqu’à la fin de semaine, avec une alternance de pluies, de neige et de vents forts selon les régions.

Ce type de configuration, porté par des perturbations successives, maintient une ambiance froide et agitée. Le printemps tente de s’imposer, mais il se heurte encore à une mécanique hivernale bien installée.

En clair, les prochains jours exigent de l’attention. La météo reste imprévisible par moments, parfois brutale, souvent intense. Le bulletin de demain précisera les choses, mais la trajectoire est déjà tracée, la semaine ne sera pas de tout repos.