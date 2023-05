Météo Algérie : la pluie sera au rendez-vous ce vendredi 19 mai

Ce vendredi 19 mai s’annonce pluvieux avec des températures qui resteront assez fraiches, pour la saison. L’Office nationale de météorologie (ONM) a émis une alerte de niveau orange avec des averses parfois orageuses accompagnés localement de chutes de grele pour les wilayas de Laghouat, Ghardaia, Djelfa, Oueld Djelal, El Mghair, M’sila, Biskra, Batna et Khenchela, mais aussi Tlemcen, Naama et El Bayadh.

Pour les prévisions météo de ce vendredi 19 mai 2023, Météo Algérie prévoit un ciel souvent voilé à localement nuageux avec quelques pluies parfois sous forme d’averses orageuses, notamment sur les régions intérieures et les hauts plateaux. Régions Centre, le ciel sera souvent voilé à nuageux avec quelques pluies, s’accentuant à partir de l’après-midi, en prenant parfois un caractère d’averses orageuses notamment sur l’intérieur.

Sur les hauts plateaux ciel souvent nuageux avec développement de foyers orageux isolés engendrant des averses de pluie par endroits. Régions Est, on notera un ciel souvent nuageux avec quelques averses de pluie, parfois orageuses notamment sur les Aures.

Quelles prévisions pour les régions du Sud ?

Régions Sahariennes, sur la région de Béchar, le nord Sahara et les oasis ciel souvent voilé à localement nuageux avec quelques pluies parfois sous forme d’averses orageuses, ces pluies seront plus fréquentes et localement assez soutenues sur le nord Sahara et le nord des oasis. Sur les autres régions ciel dégagé à partiellement voilé, mais souvent voilé de l’extrême sud vers le Hoggar/tassili et le Sahara oriental avec tendance orageuse.

Pour conclure, Météo Algérie prévoit une légère baisse des températures, donc mercure enregistrera des moyennes qui vont osciller entre 18 et 22 °C sur les régions côtières ; entre 11 et 26 °C sur les régions intérieures du pays et entre 13 et 43 °C sur les régions Sahariennes, pour ce vendredi 19 mai 2023.