Prévisions Météo en Algérie pour ce 18 mai : pluies attendues sur plusieurs wilayas

Le retour des précipitations marque les prévisions météorologiques de cette fin de semaine et le week-end s’annonce par conséquent pluvieux. Les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont placé en vigilance « pluie » et « vent » plusieurs régions du pays. Dans cet article, découvrez les prévisions météo en Algérie pour ce jeudi 18 mai 2023.

Dans un bulletin météorologique spécial (BMS), Météo Algérie a placé en vigilance orange « pluie » les wilayas de M’sila, Ain Defla, Médéa, Tipaza, Blida, Alger, Boumerdes, Tizi Ouzou, Bejaia, Jijel, Bouira, Bordj Bou Arreridj et Sétif. Ces dernières connaîtront des pluies, dont la quantité atteindra entre 20 et 40 mm durant la validité de cette alerte qui reste en cours jusqu’à 09h00.

De plus, les services de l’ONM ont placé en vigilance jaune « orage » les wilayas de Béchar, El Bayadh, Naama, Ghardaia, Laghouat, Djelfa, Tlemcen, Sidi Bel Abbes, Saida, Mascara, Tiaret, Tissemsilt, Médea, M’sila, Ouled Djellal, Biskra, Batna, Ain Defla, Tipaza, Blida, Bouira, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Alger, Tizi Ouzou, Boumerdes et Béjaia. Mais aussi, les wilayas de Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Souk Ahras, Guelma, Constantine, Oum El Bouaghi et Mila.

Par ailleurs, Météo Algérie a aussi placé en vigilance jaune « vent violent » et « vent de sable » les wilayas de Adrar, Tindouf, In Salah, Béni Abbes, Timimoun, El Meniaa, Béchar, El Bayadh, Ghardaia, Naama, Laghouat, Djelfa et Touggourt.

Bulletin Météo Algérie : quel temps fera-t-il ce jeudi 18 mai ?

Dans son bulletin météorologique de ce jeudi 18 mai 2023, l’ONM a prévu « des averses de pluies parfois orageuses au niveau des régions Centre du pays, s’atténuant progressivement durant l’après-midi ». Selon la même source, « un ciel souvent nuageux couvrira les régions Est, avec des pluies parfois orageuses sur la partie Ouest de la zone, gagnant la partie Est de la zone l’après-midi ».

Pour ce qui est des régions Ouest du pays, Météo Algérie a fait part de « la possibilité de quelques pluies éparses sur les régions côtières et intérieures avec un ciel voilé à localement nuageux et souvent voilé avec développement de foyers orageux en fin d’après-midi engendrant des averses de pluie accompagnées de chutes de grêle par endroit sur les hauts plateaux ».

Enfin, concernant les régions sahariennes, les mêmes services ont prévu « un ciel souvent voilé avec développement de quelques foyers orageux isolés en soirée ». Ainsi qu’ « un ciel souvent voilé de l’extrême Sud vers le Hoggar/Tassili et le Sud du Sahara oriental et un ciel dégagé à partiellement voilé sur les autres régions ».

Du côté du mercure, Météo Algérie a indiqué que les températures maximales prévues ce jeudi 18 mai oscilleront entre 18 et 23 °C sur les régions côtières, entre 15 et 25 °C sur les régions intérieures et entre 20 et 45 °C sur les régions sahariennes. Ainsi, l’ONM a prévu 20 °C à Skikda et à Oran, 21 °C à Jijel et 22 °C à Alger et à Annaba. Pour cette fin de semaine, la température atteindra 15 °C à Tiaret, 18 °C à Mascara, 22 °C à Blida et à Tebessa et 23 °C à Batna. De plus, le mercure affichera 20 °C à Laghouat et 40 °C à Illizi et à In Salah.