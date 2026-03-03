Météo Algérie : la neige fait son retour ce mercredi 4 mars, voici les régions concernées !

Les services météorologiques annoncent pour ce mercredi 4 mars un temps contrasté sur l’ensemble du territoire. Entre éclaircies, pluies éparses et chutes de neige sur les reliefs, la météo en Algérie joue la carte de la diversité, avant un net changement de situation prévu dès jeudi avec l’arrivée d’une perturbation active.

Dans les régions nord, ce mercredi s’ouvre sous un ciel partiellement nuageux, notamment sur les côtes est et le centre. À l’ouest comme au centre, le mercure reste relativement clément, mais les éclaircies laisseront progressivement place à des épisodes pluvieux par moments.

Les régions centrales et orientales conserveront une atmosphère relativement douce pour la saison. En revanche, les reliefs de l’ouest situés au-delà de 1 500 mètres d’altitude verront les premiers flocons tomber. Cette configuration annonce un retour marqué de la neige sur les hauteurs, un phénomène attendu par les agriculteurs mais redouté par les automobilistes.

Les températures oscilleront entre 21 et 28°C sur les zones côtières, confirmant une douceur persistante en cette première semaine de mars. Le vent soufflera avec des rafales pouvant atteindre 50 km/h, notamment sur les littoraux exposés.

Quel temps fera-t-il au sud du pays ce 4 mars ?

Dans le sud du pays, la situation se montre plus stable. Le soleil dominera largement sur la majorité des régions sahariennes. Toutefois, le nord du Sahara et le sud-ouest connaîtront un ciel plus changeant, alternant entre éclaircies et passages pluvieux.

Les températures afficheront des valeurs comprises entre 24 et 34°C, confirmant l’écart thermique classique entre le nord et le sud. Là encore, le vent pourrait atteindre 50 km/h, soulevant localement du sable dans les zones exposées.

Prévisions météo en Algérie : forte perturbation attendue dès jeudi avec des pluies dépassant 30 mm

Les modèles numériques de prévision annoncent un changement plus marqué à partir de jeudi. Une perturbation atmosphérique active progressera sur le pays, accompagnée de pluies soutenues et de chutes de neige sur les reliefs intérieurs de l’ouest.

En effet, dès ce mercredi, le ciel restera souvent chargé avec des précipitations éparses sur les régions nord, certaines zones sahariennes, les oasis ainsi que sur les régions orientales et le nord de Béchar. Mais le véritable épisode pluvieux débutera à l’aube de jeudi.

Les cumuls dépasseront localement les 30 mm dans plusieurs wilayas, notamment à Sétif, Constantine, Skikda, Batna, Barika, Biskra, Ouled Djellal, Khenchela, Aïn Beïda, Souk Ahras, Aïn Oussara, Alger, Blida, Oran et Mecheria.

À partir de jeudi soir, les précipitations gagneront en intensité dans d’autres wilayas telles qu’Oran, Sidi Bel Abbès, Relizane, Chlef, Saïda, Tiaret, Djelfa, Médéa, Tipaza, Boumerdès, Tizi Ouzou, Jijel, M’sila, Bou Saâda et Tébessa. La neige concernera particulièrement Mecheria ainsi que les régions intérieures de l’ouest, accentuant le caractère hivernal de cet épisode.

Pour ce qui est de l’état de la mer, les conditions maritimes risquent de se dégrader sensiblement. Les vagues atteindront entre 2 et 3 mètres, traduisant un état de mer agité à fort. Les vents souffleront entre 50 et 60 km/h, compliquant les activités maritimes et la navigation côtière. Ce nouvel épisode météorologique rappelle que le mois de mars réserve souvent des surprises. Entre douceur printanière et retour d’un temps plus hivernal, la météo en Algérie confirme sa dynamique instable.