Météo Algérie – Jusqu’à 49°C et risques d’orages : l’ONM alerte plusieurs wilayas ce 23 juillet

L’Algérie continue de faire face à des températures élevées à très élevées, particulièrement sur les régions côtières du Centre et de l’Est. L’Office National de la Météorologie prévoit un scénario météorologique contrasté pour la journée de ce mercredi 23 juillet 2025, mêlant forte chaleur, ciel partiellement voilé et risques d’averses orageuses.

Le Nord du pays connaîtra un ciel partiellement voilé. Des foyers orageux sont attendus dans l’après-midi et la soirée sur les régions intérieures, les Hauts-Plateaux et les Aurès. Ces orages pourront être accompagnés de quelques pluies locales. La vitesse du vent restera faible à modérée sur l’ensemble des régions septentrionales.

Dans le Sud algérien, le ciel sera majoritairement dégagé. Cependant, des développements orageux sont également prévus. L’extrême-sud, notamment vers Tamanrasset et les frontières algéro-maliennes, verra l’apparition de foyers orageux avec quelques averses locales durant l’après-midi et la soirée.

Le vent sera généralement faible à modéré, mais deviendra assez fort sur le Centre et l’Est du Sahara, entraînant des envolées de sable.

BMS de niveau 1 et 2 : Voici les wilayas concernées

L’ONM a lancé un bulletin spécial avertissant d’une vague de chaleur intense et d’averses orageuses attendues dans plusieurs wilayas.

Selon un avis de niveau 1, une vague de chaleur extrême est prévue dans les wilayas de Béjaïa, Skikda, Annaba, El Tarf, M’Sila, Batna et Timimoun.

Un avis de niveau 2, de couleur orange, indique que les températures pourraient atteindre ou dépasser les 49 degrés Celsius à Adrar, In Salah, Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar.

Concernant les précipitations, des cellules orageuses pourraient provoquer des averses dans les wilayas d’In Salah, Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar.

Mer agitée ce mercredi 23 juillet sur ces régions : prudence pour les baigneurs et pêcheurs

L’Office National de la Météorologie a également lancé un avertissement maritime concernant la formation de vagues dangereuses le long de plusieurs côtes nationales pour la journée de ce mercredi.

Selon une alerte de niveau 1, une mer très agitée est attendue sur les côtes de Skikda, Jijel, Béjaïa, Azeffoun, Dellys, Alger et Bouharoun.

Météo en Algérie : Détail des températures prévues pour ce mercredi 23 juillet

Les températures resteront particulièrement élevées à travers le pays :

Matin :

Régions Côtières : Entre 25°C (Ouest) et 43°C (Est).

Intérieur et Hauts-Plateaux : Entre 31°C et 45°C (notamment à Guelma).

Sahara : Entre 41°C et 47°C.

Après-Midi :

Régions Côtières : Entre 26°C et 39°C.

Intérieur et Hauts-Plateaux : Entre 30°C et 43°C (M’Sila).

Sahara : Entre 42°C et 49°C.

Nuit :

Régions Côtières : Entre 23°C et 31°C.

Intérieur et Hauts-Plateaux : Entre 26°C et 37°C.

Sahara : Entre 34°C et 40°C.

Les autorités appellent la population à la vigilance, notamment face aux risques liés à la canicule et aux phénomènes orageux. Il est recommandé de s’hydrater régulièrement et d’éviter les expositions prolongées au soleil, surtout durant les heures les plus chaudes de la journée.