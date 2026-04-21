Météo Algérie : hausse des températures ce mardi 21 avril, plusieurs wilayas en alerte

La météo continue d’offrir une parenthèse agréable sur une grande partie du territoire national. Ce mardi 21 avril, le soleil s’impose largement sur les régions nord, installant une ambiance printanière appréciable après les récentes perturbations. Cette stabilité ne doit toutefois pas masquer une évolution notable : les températures repartent à la hausse, notamment dans l’ouest du pays.

Les services météorologiques annoncent en effet une progression sensible du mercure au fil de la journée. Une tendance qui confirme le retour d’un temps plus chaud, dans la continuité des conditions observées ces derniers jours.

Chaleur en hausse dans les régions de l’ouest

Dans le détail, les services de l’Office national de la météorologie signalent une hausse marquée des températures dans plusieurs wilayas de l’ouest. Aïn Defla, Chlef, Relizane, Mascara, Sidi Bel Abbès et Tlemcen figurent parmi les régions concernées par cette montée du thermomètre.

Ces wilayas passent en vigilance jaune de niveau 1, en raison d’une vague de chaleur qualifiée d’exceptionnelle pour la saison. Cette alerte invite à la prudence, notamment pour les personnes sensibles aux variations climatiques ou exposées en extérieur.

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Prévisions météo pour l’ensemble de l’Algérie

Sur le plan des conditions générales, le contraste reste limité. Le nord du pays profite d’un ciel largement dégagé, avec un ensoleillement dominant du matin jusqu’au soir. Cette stabilité renforce la sensation de douceur, malgré la hausse progressive des températures. Dans le sud, le ciel se montre légèrement plus variable. Des passages nuageux traversent notamment le Sahara central, sans pour autant perturber significativement l’ambiance globale, qui reste sèche et lumineuse.

Parallèlement à cette hausse des températures, les services de Météo Algérie maintiennent une vigilance jaune pour vents violents dans plusieurs wilayas. Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Tindouf, Tamanrasset et In Guezzam restent concernées par ces rafales.

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Impacts potentiels et recommandations

Dans les régions sahariennes, ces vents pourraient provoquer des soulèvements de sable, réduisant sensiblement la visibilité. Les conditions de circulation risquent ainsi de se dégrader localement, en particulier sur les axes exposés.

Ce mardi s’annonce globalement stable et agréable sur une grande partie du pays, mais certains signaux appellent à la vigilance. Entre la montée des températures à l’ouest et les vents soutenus au sud, la météo impose une lecture plus fine qu’il n’y paraît.

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