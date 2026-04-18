Mémoire coloniale : un créateur de contenu remet en lumière l’exil des Algériens en Nouvelle-Calédonie

Pendant plus d’un siècle, leur histoire est restée en marge des récits officiels. Ni totalement oubliée, ni vraiment racontée, elle a survécu dans les silences familiaux, les fragments d’archives et les souvenirs transmis à voix basse. Aujourd’hui, cette mémoire refait surface avec une intensité nouvelle : celle des Algériens déportés en Nouvelle-Calédonie au XIXe siècle.

Mehdi Chettah : le créateur rapporte un témoignage bouleversant sur l’exil

Le créateur de contenu Mehdi Chettah, suivi par plus de 1,1 million d’abonnés sur TikTok, a publié une vidéo marquante dans laquelle il donne la parole à un témoin âgé, dans un travail de mémoire autour de l’histoire des Algériens déportés et de leurs descendants.

Dans ce témoignage, l’homme évoque une période durant laquelle certaines personnes auraient subi de fortes pressions sur leur identité culturelle et religieuse. Il explique que des individus ont été contraints de changer leurs noms et d’adopter la religion chrétienne afin de pouvoir accéder à l’éducation, notamment dans des établissements scolaires confessionnels. Ces pratiques, selon lui, s’inscrivaient dans un contexte où l’identité d’origine était fragilisée, voire remise en cause.

Au fil de son récit, le témoin insiste sur la dimension humaine et intime de cette histoire. Malgré les épreuves et l’éloignement de la terre d’origine, il affirme avec émotion sa fierté d’être algérien. Il répète qu’il est et restera algérien, une identité profondément ancrée en lui, même s’il est né en Nouvelle-Calédonie.

Il précise également qu’il possède aujourd’hui la nationalité française, ce qui reflète une double appartenance. Cependant, cette situation administrative ne remet pas en cause, selon lui, son lien fort avec l’Algérie. Il explique qu’il n’a jamais pu oublier ses racines, transmises notamment par sa famille et ses grands-parents, qui ont joué un rôle essentiel dans la préservation de cette mémoire.

À travers cette rencontre, la vidéo met en lumière une mémoire familiale et collective encore vive, où l’identité algérienne continue de se transmettre malgré l’exil, les distances et les générations.

Exilés Algeriens : retour sur une mémoire oubliée

Arrachés à leur terre après des insurrections coloniales, condamnés au bagne puis dispersés à plus de 18 000 kilomètres de chez eux, ces hommes ont vu leur destin basculer dans un exil sans retour. Leur histoire, longtemps éclipsée, interroge encore aujourd’hui les héritages du système colonial et ses traces dans les sociétés contemporaines.

À la fin du XIXe siècle, l’Algérie colonisée est traversée par des soulèvements majeurs. Le plus important est celui de 1871, mené en Kabylie sous l’impulsion de Cheikh El Mokrani.

Ce mouvement, né d’un rejet profond de la domination coloniale française, mobilise des dizaines de milliers d’hommes. Il représente l’une des plus vastes contestations de l’autorité coloniale en Algérie.

La réponse française est rapide et brutale. L’insurrection est écrasée, les villages touchés, les chefs arrêtés, et des milliers de personnes jugées en quelques semaines. Dans ce contexte de répression, plus de 2 000 Algériens sont condamnés à la déportation vers la Nouvelle-Calédonie.

Cette sanction dépasse la simple punition judiciaire : elle marque une rupture définitive avec la terre natale, la famille et toute possibilité de retour.

La traversée des condamnés : 18 000 kilomètres d’exil

Le départ vers la Nouvelle-Calédonie ouvre un autre chapitre, tout aussi violent que la condamnation elle-même.

Les déportés sont embarqués sur des navires pénitentiaires, enchaînés, entassés dans des cales fermées, parfois sans lumière ni conditions d’hygiène acceptables. Le voyage dure plusieurs mois et traverse des zones maritimes redoutables.

La Méditerranée, l’Atlantique, l’océan Indien puis le Pacifique deviennent les étapes d’un exil interminable. Les conditions de vie sont extrêmement dures : maladies, fatigue, malnutrition et décès en cours de route rythment la traversée.

Pour beaucoup, ce voyage est une rupture irréversible. Il ne s’agit pas seulement d’un déplacement géographique, mais d’une disparition progressive du monde d’origine. L’Algérie devient une mémoire lointaine, presque inaccessible.

Du bagne à la terre coloniale : survivre loin de chez soi

À leur arrivée en Nouvelle-Calédonie, les déportés intègrent un système pénitentiaire structuré. Ils sont affectés aux travaux forcés : construction de routes, aménagement de colonies, exploitation agricole.

Le bagne devient un outil de développement colonial. La main-d’œuvre déportée est utilisée pour transformer le territoire, au service d’une logique impériale.

Avec le temps, certains condamnés obtiennent des allègements de peine ou des concessions agricoles. Ils s’installent alors dans des zones comme Bourail ou La Foa, où naissent progressivement des communautés issues de cette déportation.

Des figures comme Ahmed Ben Mezrag illustrent cette trajectoire complexe : celle d’hommes condamnés, puis partiellement intégrés à une société coloniale qui reste pourtant fondamentalement étrangère à leur histoire.

Cette situation crée une contradiction profonde : des victimes du colonialisme deviennent, malgré elles, des acteurs de son expansion dans une autre région du monde.

Une mémoire longtemps réduite au silence

Pendant des générations, cette histoire est restée confinée dans les familles. Le passé du bagne est souvent tu, parfois évoqué avec prudence, presque avec douleur. Ce silence n’est pas un oubli simple. Il est souvent lié à la honte, à la souffrance, ou à l’impossibilité de transmettre une histoire trop lourde.

À l’échelle institutionnelle, cette mémoire est également absente. Ni la France, ni l’Algérie indépendante n’ont pleinement intégré ces déportations dans leurs récits historiques officiels.

Les descendants grandissent ainsi avec une mémoire incomplète, faite de fragments, de récits partiels et de zones d’ombre.

Aujourd’hui, environ 15 000 descendants d’Algériens vivent encore en Nouvelle-Calédonie. Leur identité est multiple, construite entre héritage algérien et ancrage calédonien. Certains entreprennent un travail de recherche pour comprendre leurs origines. Ils consultent des archives, reconstruisent des arbres généalogiques et tentent de reconnecter les morceaux dispersés de leur histoire familiale.

Mais cette démarche reste difficile. Les archives sont parfois incomplètes, les démarches administratives complexes et la reconnaissance officielle limitée.

Le documentaire d’ARTE : une mémoire mise en lumière

Le documentaire diffusé par la chaîne culturelle franco-allemande ARTE, intitulé « En Nouvelle-Calédonie, l’exil forcé des Algériens », s’inscrit dans une démarche qui dépasse largement le cadre du simple récit historique. Il ne s’agit pas uniquement de raconter un épisode du passé colonial, mais de questionner ce que l’oubli a produit sur les générations actuelles et sur la manière dont les sociétés construisent ou effacent leur mémoire collective.

Dès les premières séquences, le film adopte un ton sobre, presque documentaire au sens le plus strict du terme : archives, témoignages, lieux de mémoire, et voix de descendants se répondent sans surenchère dramatique. L’objectif n’est pas d’émouvoir artificiellement, mais de reconstruire une continuité historique brisée par plus d’un siècle de silence.

L’un des choix narratifs forts du documentaire est de partir non pas d’un récit linéaire, mais d’une absence : celle de la mémoire officielle. Pendant longtemps, la déportation des Algériens vers la Nouvelle-Calédonie a été reléguée à des notes marginales de l’histoire coloniale française.

Le film montre comment ces hommes, condamnés après les révoltes du XIXe siècle, ont été progressivement effacés des récits nationaux. Pourtant, leurs traces existent : registres pénitentiaires, archives militaires, correspondances administratives, mais aussi récits familiaux transmis de manière fragmentaire.

C’est dans cet entre-deux entre présence documentaire et disparition symbolique que le film construit sa narration.

La déportation comme outil colonial systémique

Le documentaire met en évidence un aspect central souvent peu évoqué : la déportation n’est pas un phénomène isolé, mais un dispositif politique structuré.

Après les insurrections algériennes, notamment celle menée par Cheikh El Mokrani, l’administration coloniale française met en place un système de punition et d’éloignement massif. L’objectif est double : neutraliser les opposants et exploiter leur force de travail dans des territoires éloignés.

La Nouvelle-Calédonie devient alors un espace de relégation coloniale. Les condamnés y sont envoyés non seulement comme punition, mais aussi comme main-d’œuvre nécessaire au développement de la colonie. Le film insiste sur cette logique économique et politique, qui transforme les corps des déportés en ressources pour l’Empire.

Une partie importante du documentaire est consacrée à la traversée maritime. Cette étape est présentée comme un moment de rupture totale, où les condamnés passent d’un monde à un autre sans possibilité de retour.

Les témoignages et les reconstitutions montrent des conditions extrêmement dures : entassement, chaînes, promiscuité, maladies. Mais au-delà de l’aspect matériel, le film insiste sur la dimension psychologique de ce voyage.

La traversée n’est pas seulement un déplacement géographique. Elle représente une forme de disparition progressive de l’identité d’origine. L’Algérie devient une mémoire lointaine, presque irréelle, tandis que la Nouvelle-Calédonie apparaît comme un espace sans repères.