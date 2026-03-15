MC Alger : Ben Yahia retourne au club pour succéder à Mokwena (officiel)

Le Mouloudia d’Alger tient le successeur de Rulani Mokwena. Il s’agit du Tunisien Khaled Ben Yahia, qui va entraîner le Doyen pour la troisième fois de sa carrière.

Le MC Alger a officiellement tourné la page Rulani Mokwena, qui a quitté le club à l’amiable pour aller tenter une nouvelle expérience à Al-Ittihad de Libye. Dans un communiqué publié par la direction du club algérois, elle a annoncé la nomination du technicien tunisien Khaled Ben Yahia à la tête de la barre technique de l’équipe première. Le nouvel entraîneur s’est engagé avec le club jusqu’en juin 2027, marquant ainsi le début d’un nouveau chapitre pour le champion d’Algérie.

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Retour d’un entraîneur expérimenté

Le retour de Khaled Ben Yahia n’est pas un hasard. Il connaît parfaitement l’environnement du Mouloudia et garde de très bons souvenirs de son précédent passage. Lors de sa dernière expérience avec le Doyen, il avait réussi à offrir deux trophées importants au club : la Supercoupe d’Algérie et le titre du championnat. Sous sa sa coupe, l’équipe avait également réalisé un parcours remarquable sur la scène continentale en atteignant les quarts de finale de la Ligue des champions africaine, confirmant ainsi sa capacité à rivaliser avec les meilleures formations africaines.

La direction du club espère que ce retour permettra de relancer une dynamique positive au sein de l’équipe. Le technicien tunisien aura rapidement du travail, puisque le Mouloudia doit déjà préparer une échéance importante en championnat. En effet, les Mouloudéens affronteront prochainement l’USM Khenchela dans un match qui s’annonce déterminant pour la suite de la saison.

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Premiers pas et nouveaux Espoirs pour le Doyen

Selon le communiqué officiel, Ben Yahia dirigera sa première séance d’entraînement dès ce soir. Une prise de contact immédiate avec l’effectif afin d’entamer la préparation de cette rencontre et de remettre rapidement l’équipe sur les rails. Le nouvel entraîneur devra également redonner confiance à un groupe appelé à se battre sur plusieurs fronts.

Pour les supporters du Doyen, ce retour est porteur d’espoir. Beaucoup gardent en mémoire les succès obtenus lors du précédent passage du coach tunisien. Avec un contrat courant jusqu’en 2027, la direction du MC Alger mise clairement sur la stabilité et l’expérience de Khaled Ben Yahia pour continuer à écrire de nouvelles pages de l’histoire du club.

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