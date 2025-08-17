Mawlid Ennabaoui 2025 : l’institut national d’astronomie égyptien dévoile la date

Chaque année, des millions de musulmans attendent de connaître la date du Mawlid Ennabaoui, commémoration de la naissance du Prophète Mohammed.

Cette année, les calculs astronomiques effectués par l’Institut national d’astronomie indiquent que le 12 Rabi‘ al-awwal 1447 de l’hégire, le Mawlid Ennabaoui 2025, coïncidera avec le jeudi 4 septembre 2025.

Néanmoins, comme le veut la tradition, cette estimation scientifique devra être confirmée par l’observation du croissant lunaire. Elle sera ensuite communiquée officiellement par le ministère des Affaires religieuses.

La fixation de la date du Mawlid Ennabaoui repose sur le calendrier hégirien, ou calendrier lunaire islamique. Celui-ci est basé sur les cycles de la Lune. Chaque mois correspond à une révolution complète de l’astre autour de la Terre.

Institué par le calife Omar ibn al-Khattab, ce calendrier a pour point de départ l’Hégire. C’est-à-dire la migration du Prophète Mohammed de La Mecque vers Médine en l’an 622 de l’ère chrétienne. C’est depuis cet événement fondateur que les musulmans situent le temps religieux et spirituel.

Ainsi, la célébration du Mawlid Ennabaoui ne se réduit pas à une simple commémoration historique. Elle est perçue, selon les propos de la Dar al-Ifta, comme « une manifestation de la miséricorde divine pour toute l’humanité ».

Cette miséricorde, rappelée dans le Coran par le verset « Nous ne t’avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes », s’exprime dans l’enseignement, l’éducation et la guidance. Le Prophète a transmis cette miséricorde à travers les siècles, au-delà de son époque.

Les traditions autour du Mawlid Ennabaoui : un moment de partage entre foi et culture

Parmi les coutumes qui accompagnent cette journée, l’échange de douceurs occupe une place particulière. La Dar al-Ifta a tenu à préciser que l’offrande de gâteaux et de confiseries n’a rien de répréhensible. Bien au contraire, elle rejoint la tradition prophétique du partage. Cette tradition est illustrée par le hadith : « Échangez des présents et vous vous aimerez » (تَهَادوْا تَحَابوْا).

En effet, cet acte, lorsqu’il est associé à l’intention de réjouir les proches et de renforcer les liens familiaux, devient même recommandé. La joie exprimée à travers ces gestes simples dans le cadre de la célébration du Mawlid prend alors tout son sens.